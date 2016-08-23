Уряд схвалив підвищення ставок акцизного податку та ренти

Кабінет міністрів України схвалив проект змін до Податкового кодексу щодо підвищення ставок деяких податків із урахуванням індексів споживчих цін та цін промвиробників. Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду.

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За словами міністра фінансів України Олександра Данилюка, це рішення є технічним і ухвалюється щорічно.

«Зміна ставок податків, а саме – акциз, екологічний податок, рента. Це приведе до додаткових надходжень до бюджету на рівні 5,2 млрд грн», – сказав Данилюк.

Рішення про поступове підвищення ставки податків є зобов'язанням України в рамках Угоди про Асоціацію з ЄС. Крім того, в рамках внесення змін до Податкового кодексу Мінфін представив свої пропозиції з цього питання, які, зокрема, стосувалися підвищення ставки акцизного податку на 12%, рентної плати та екологічного податку - на 10% з урахуванням підвищення цін у промисловості.