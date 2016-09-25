У Полтаві фабрика вже 10 років шиє одяг для відомих європейських брендів (відео)

Галина Чайка, співвласниця фабрики "Євростиль", почала бізнес у 2005 році. Заклала все своє майно в банк і позичила 115 тисяч доларів - закупила обладнання, зняла приміщення і найняла людей, йдеться у сюжеті програми "Роби бізнес".

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"Нове підприємство - навіть якщо десь 120 чоловік працювало, хороше обладнання - німецькі компанії в чергу не стоять на таке підприємство, тому що немає іміджу, немає рівня. З великим побоюванням нам дали 60 виробів прошити як пробні, тестові. Ми успішно їх прошили", - розповіла власниця бізнесу.

Після першого замовлення німецькі фірми одна за одною приїздили в Полтаву. Тут почали відшивати колекції для французьких і бельгійських брендів - Mexx, Basler. За рік виробляли до 10 тисяч одиниць продукції.