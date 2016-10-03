Журналісти розповіли історії успіху трьох українських бізнес-леді в Італії (відео)

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

16 років тому шкільний вчитель Наталя Цебрик, яка рік чекала зарплату, зібрала валізи і поїхала до Європи.

Зараз Цебрик працює в одному з найбільших профспілок. В обов'язки українки входить робота з іноземцями. Вона отримує повну ставку. Робота, яку знайти самим італійцям не так вже й легко.

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Працювати з мігрантами важко зізнається Наталя, і приходить у лють, коли чує термін "заробітчани". Перша робота Наталії - робота нянею. Її знайшла через турагентство, віддала 300 доларів. Всього на дорогу до Італії вийшло 800 доларів.

Власник, парикхмахер і адміністратор в одній особі. Львів'янка Наталія Холовенко свою перукарню відкрила 11 років тому. Її особливістю є те, що сюди ходять не тільки "свої", як це зазвичай буває в емігрантських колах, а й модні сеньйори.

До Італії Наталя потрапила в 1999 році. Працювала прибиральницею. За 7 років оволоділа мовою і отримала дозвіл на проживання. В один прекрасний момент взяла газету і почала шукати перукарні, які здаються в оренду.

Віддала за оренду приміщення 20 тисяч євро, які збирала на квартиру.

Вдень вона працює помічником нотаріуса, а ввечері перетворюється на бармена. Оксана Мудранец переїхала разом з чоловіком до Італії 16 років тому, але в новій "кавовій справі" вони лише 6 місяців. Тут же відкрили невеликий магазинчик продуктів. За словами Оксани, перший продукт, який розкуповують з полиць їх магазину - це український кефір.