Від Софії Київської до Євробачення: українці вражають світ графічними шоу

3D maping - технологія графічного шоу, що відправляє глядачів у дивовижну подорож крізь століття, демонструючи величні та драматичні моменти історії міста.

В Україні технологією 3D maping використовує «Фронт Пікчерз», яку більше десяти років тому заснував Юрій Костенко.

Саме ця компанія на фасаді Софії Київській за допомогою проектора показала історію столиці за 1500 років та створила неймовірне графічне шоу для виступу Джамали на Євробаченні. Компанія також задіяна і у цьогорічному пісенному конкурсі.

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«В шоу-бізнесі потрібно завжди дивувати людей», - зазначив Юрій Костенко, додавши, що починається нова ера.

Компанія продає свої послуги на американському, європейському, китайському та японському ринках.

Саме за графіку під час виступу Джамали на Євробаченні-2016 відповідала компанія «Фронт Пікчерз».