Наша Tesla: в Україні створили перший електромобіль (відео)

Україна посідає 4-е місце в Європі за приростом електромобілів щодо приросту авто, оснащених ДВЗ, уже сьогодні нашими дорогами їздить 4 тисячі електрокарів.

Крім того, у Верховній Раді вже зареєстровано законопроект, який стимулюватиме українців купувати екологічно чисті авто: не буде акцизного податку на ввезення машин.

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"Ідея створення біоавто прийшла, коли Андрій перебував у Європі. Й уже за рік у гаражі механіки-винахідники зробили прототип авто, назвавши його Synchronous", - йдеться у сюжеті.

Серед інновацій - дизайн авто, в яке може сісти одразу шість людей, проте цей електорокар може подолати відстань лише у 100-150 км.