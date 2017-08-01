Український виробник соків планує побудувати в Польщі два заводи

Один із найбільших гравців українського ринку та провідний за потужністю виробник концентрованих соків в Європі T.B. Fruit планує побудувати в Польщі два заводи за 50-57 мільйонів євро.

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Про це повідомив засновник групи компаній T.B. Fruit Тарас Барщовський, передає «Польське радіо».

Будівництво першого з заводів може розпочатися вже у 2018 році. Компанія розраховує, що до 2021 року їй вдасться покрити близько 10 відсотків світового ринку пектину.

T.B. Fruit веде свою діяльність в Україні, Польщі та Молдові. Нині до складу групи входять власні садові угіддя, 8 заводів з переробки фруктів та овочів, а також транспортно-логістичний та інжиніринговий бізнеси. Група виробляє приблизно 100 тис. тонн концентрованого соку в рік.