ЄС за три роки мобілізував 12 мільярдів євро допомоги для України - Мінгареллі
10:54, 16 листопада 2017Євробізнес
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Голова представництва Євросоюзу в Україні зазначив, що це найбільша фіндопомога, яку ЄС коли-небудь мобілізував.
Ілюстрація REUTERS
Європейський Союз за останні три роки мобілізував 12 мільярдів євро допомоги для України, включаючи 3,4 мільярда євро макрофинасовой допомоги, що є безпрецедентним для ЄС.
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Про це заявив голова представництва Європейського Союзу в Україні Хьюг Мінгареллі на форумі за реформу державного управління в Києві.
"Ми мобілізували за останні три роки понад 12 мільярдів євро, включаючи 3,4 мільярда євро макрофінансової допомоги. Це найбільша фінансова допомога, яку ми коли-небудь мобілізували. Ми також мобілізували 200 мільйонів євро на грантові програми - це більше, ніж в будь-якій сусідній країні", - сказав він.
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