ЄС за три роки мобілізував 12 мільярдів євро допомоги для України - Мінгареллі

Європейський Союз за останні три роки мобілізував 12 мільярдів євро допомоги для України, включаючи 3,4 мільярда євро макрофинасовой допомоги, що є безпрецедентним для ЄС.

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Про це заявив голова представництва Європейського Союзу в Україні Хьюг Мінгареллі на форумі за реформу державного управління в Києві.

"Ми мобілізували за останні три роки понад 12 мільярдів євро, включаючи 3,4 мільярда євро макрофінансової допомоги. Це найбільша фінансова допомога, яку ми коли-небудь мобілізували. Ми також мобілізували 200 мільйонів євро на грантові програми - це більше, ніж в будь-якій сусідній країні", - сказав він.