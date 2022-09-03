Давно відомо, що неправильно підібране взуття може завдати шкоди здоров'ю людини. Домашнє взуття, як і літнє – не виняток. Нижче ми вам коротко пояснимо, чому шкідливо носити шльопанці, які капці носити вдома, а також яким має бути літнє взуття.
Чому вдома треба ходити в тапочках
Почнемо з пояснення, чому вдома треба ходити в тапочках. Ще з давніх часів відомо, що ноги потрібно тримати в теплі. Це дозволяє крові циркулювати організмом і запобігає зниженню імунітету внаслідок переохолодження. А оскільки в наших будинках підлога часто покрита плиткою або лінолеумом на "голому" бетоні, то ні про яке тепло цих поверхонь мова не йде. І навіть дерев'яна підлога може виявитися досить холодною для наших ніг, особливо взимку. А дозволити собі підлогу з підігрівом може далеко не кожен.
Тому босоніж краще не ходити. Але чи можуть приносити капці шкоду? Звичайно, адже як уже згадувалося на початку – взуття має бути правильним, в іншому випадку людині загрожує плоскостопість, проблеми з суглобами та інші неприємності. Домашнє взуття, крім збереження тепла, повинно підтримувати стопи. Стопа людини має форму свого роду "арки", яка допомагає утримувати рівновагу на нерівних поверхнях, а також має амортизаційний ефект. Але на твердих поверхнях, по яких ходить сучасна людина, навантаження на стопу зростає, що з часом призводить до розвитку плоскостопості.
Також важливо, щоб взуття не було повністю пласким і твердим – підошва має повторювати форму стопи, фіксуючи її в анатомічно правильному положенні, а передня частина взуття має бути на пару сантиметрів нижче п'яти.
Ще один важливим фактором є надійна фіксація взуття на нозі. Щоб знизити навантаження з ноги, взуття повинно мати задник зі стійкою формою. Без нього стопа буде витрачати забагато зусиль, щоб утримати тапок на нозі, а це негативно вплине на здоров'я.
Підсумовуючи, які капці для дому краще - теплі, з правильною підошвою і які фіксуються на нозі, а не бовтаються, як шльопанці.
Чому шкідливо носити шльопанці
Часто капці мають форму шльопанець, і частково про те, чому не можна ходити в шльопанцях постійно, уже написано вище. Тут ми трошки заглибимося в тему.
Так чим небезпечні шльопанці й інше схоже на них взуття, як капці, сланці, в'єтнамки? Через відсутність шнурків або інших фіксаторів вони "бовтаються" на нозі, що викликає сильне напруження у пальців ніг і м'язів стопи, які намагаються утримати взуття на нозі. Це веде до деформації пальців, коли суглоби згинаються вгору, й інших проблем.
Загалом, постійно носити шльопанці дуже небажано, і навіть небезпечно для здоров'я. Але якщо ви використовуєте це взуття рідко й недовго, наприклад – дійти від готелю до пляжу влітку, проблеми виникнути не встигнуть.
Яким має бути літнє взуття
Літнє взуття повинна бути добре провітрюваним і зручним. Підовшу слід обирати таку, що гнеться, й м'яку, і уникати плаского взуття. З відкритого взуття замість шльопанець краще обрати сандалі чи босоніжки.
Підсумовуючи зазначимо, що оскільки все в організмі взаємопов'язано, неправильне взуття може привести до болів не тільки в стопах, але й у колінах, хребті, шиї. Не слід легковажно ставитися до взуття, навіть якщо мова йде про прості домашні капці.