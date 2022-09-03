Не слід легковажно ставитися до вибору взуття, навіть якщо мова йде про прості домашні капці або літні шльопанці.

Давно відомо, що неправильно підібране взуття може завдати шкоди здоров'ю людини. Домашнє взуття, як і літнє – не виняток. Нижче ми вам коротко пояснимо, чому шкідливо носити шльопанці, які капці носити вдома, а також яким має бути літнє взуття.

Чому вдома треба ходити в тапочках

Почнемо з пояснення, чому вдома треба ходити в тапочках. Ще з давніх часів відомо, що ноги потрібно тримати в теплі. Це дозволяє крові циркулювати організмом і запобігає зниженню імунітету внаслідок переохолодження. А оскільки в наших будинках підлога часто покрита плиткою або лінолеумом на "голому" бетоні, то ні про яке тепло цих поверхонь мова не йде. І навіть дерев'яна підлога може виявитися досить холодною для наших ніг, особливо взимку. А дозволити собі підлогу з підігрівом може далеко не кожен.

Тому босоніж краще не ходити. Але чи можуть приносити капці шкоду? Звичайно, адже як уже згадувалося на початку – взуття має бути правильним, в іншому випадку людині загрожує плоскостопість, проблеми з суглобами та інші неприємності. Домашнє взуття, крім збереження тепла, повинно підтримувати стопи. Стопа людини має форму свого роду "арки", яка допомагає утримувати рівновагу на нерівних поверхнях, а також має амортизаційний ефект. Але на твердих поверхнях, по яких ходить сучасна людина, навантаження на стопу зростає, що з часом призводить до розвитку плоскостопості.

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Також важливо, щоб взуття не було повністю пласким і твердим – підошва має повторювати форму стопи, фіксуючи її в анатомічно правильному положенні, а передня частина взуття має бути на пару сантиметрів нижче п'яти.

Ще один важливим фактором є надійна фіксація взуття на нозі. Щоб знизити навантаження з ноги, взуття повинно мати задник зі стійкою формою. Без нього стопа буде витрачати забагато зусиль, щоб утримати тапок на нозі, а це негативно вплине на здоров'я.

Підсумовуючи, які капці для дому краще - теплі, з правильною підошвою і які фіксуються на нозі, а не бовтаються, як шльопанці.

Чому шкідливо носити шльопанці

Часто капці мають форму шльопанець, і частково про те, чому не можна ходити в шльопанцях постійно, уже написано вище. Тут ми трошки заглибимося в тему.

Так чим небезпечні шльопанці й інше схоже на них взуття, як капці, сланці, в'єтнамки? Через відсутність шнурків або інших фіксаторів вони "бовтаються" на нозі, що викликає сильне напруження у пальців ніг і м'язів стопи, які намагаються утримати взуття на нозі. Це веде до деформації пальців, коли суглоби згинаються вгору, й інших проблем.

Загалом, постійно носити шльопанці дуже небажано, і навіть небезпечно для здоров'я. Але якщо ви використовуєте це взуття рідко й недовго, наприклад – дійти від готелю до пляжу влітку, проблеми виникнути не встигнуть.

Яким має бути літнє взуття

Літнє взуття повинна бути добре провітрюваним і зручним. Підовшу слід обирати таку, що гнеться, й м'яку, і уникати плаского взуття. З відкритого взуття замість шльопанець краще обрати сандалі чи босоніжки.

Підсумовуючи зазначимо, що оскільки все в організмі взаємопов'язано, неправильне взуття може привести до болів не тільки в стопах, але й у колінах, хребті, шиї. Не слід легковажно ставитися до взуття, навіть якщо мова йде про прості домашні капці.

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