На Україну чекає новий метеоудар

10:03, 18 липня 2018
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Магнітні бурі знову очікуються на Землі / фото flickr.com/photos/nasamarshall

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Згідно з даними Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця, 22 липня очікуються магнітні коливання. А 23 липня магнітна буря досягне рівня G1.

Мало того, що це явище згубно впливає на здоров'я метеозалежних людей, прогнозуються й технічні збої.

Нагадаємо, що в дні магнітних бур у метеозалежних людей посилюється головний біль, починаються проблеми з тиском, серцем і сном. Можливі запаморочення, слабкість, перепади настрою. Фахівці рекомендують більше часу проводити на свіжому повітрі і вживати багато води.

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Як повідомляв УНІАН, 1 червня Землю накрила магнітна буря, яка тривала кілька днів.

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Теги: #Земля#магнітна буря