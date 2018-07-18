На Україну чекає новий метеоудар

Фахівці рекомендують у дні магнітних бур більше часу проводити на свіжому повітрі й вживати багато води.

На Україну насувається потужна магнітна буря, її пік припаде на понеділок, 23 липня.

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Згідно з даними Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця, 22 липня очікуються магнітні коливання. А 23 липня магнітна буря досягне рівня G1.

Мало того, що це явище згубно впливає на здоров'я метеозалежних людей, прогнозуються й технічні збої.

Нагадаємо, що в дні магнітних бур у метеозалежних людей посилюється головний біль, починаються проблеми з тиском, серцем і сном. Можливі запаморочення, слабкість, перепади настрою. Фахівці рекомендують більше часу проводити на свіжому повітрі і вживати багато води.

Як повідомляв УНІАН, 1 червня Землю накрила магнітна буря, яка тривала кілька днів.