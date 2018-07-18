На Україну чекає новий метеоудар
10:03, 18 липня 2018Країна
0 0
Фахівці рекомендують у дні магнітних бур більше часу проводити на свіжому повітрі й вживати багато води.
Магнітні бурі знову очікуються на Землі / фото flickr.com/photos/nasamarshall
На Україну насувається потужна магнітна буря, її пік припаде на понеділок, 23 липня.
Читайте такожЗемлю накрила тривала магнітна буря
Згідно з даними Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця, 22 липня очікуються магнітні коливання. А 23 липня магнітна буря досягне рівня G1.
Мало того, що це явище згубно впливає на здоров'я метеозалежних людей, прогнозуються й технічні збої.
Нагадаємо, що в дні магнітних бур у метеозалежних людей посилюється головний біль, починаються проблеми з тиском, серцем і сном. Можливі запаморочення, слабкість, перепади настрою. Фахівці рекомендують більше часу проводити на свіжому повітрі і вживати багато води.
Як повідомляв УНІАН, 1 червня Землю накрила магнітна буря, яка тривала кілька днів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter