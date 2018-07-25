Магнітні бурі у серпні: дати метеоударів в останній місяць літа
Останній літній місяць буде "багатий" на магнітні бурі. Найбільш серйозні очікуються 16-17 серпня.
Коли магнітні бурі очікуються в серпні
10 серпня - слабка магнітна буря;
12-13 серпня - збурення малої сили;
16-17 числа найбільш серйозні магнітні бурі: можливі проблеми зі здоров'ям, збої в роботі трансляцій та мобільного зв'язку;
29 серпня - середня за потужністю буря.
Згідно з даними Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця, на 17 серпня припаде пік метеоудару:
Як захиститися від впливу магнітних бур
Повністю уникнути впливу магнітної бурі, особливо метеозалежним людям, неможливо. Однак є поради, які допоможуть мінімізувати вплив метеоудару:
• у дні меоудару краще утриматися від фізичних навантажень;
• постарайтеся виключити алкоголь і нікотин;
• забезпечте собі повноцінний здоровий сон;
• пийте більше рідини;
• каву краще замінити на зелений чай, який багатий на антиоксиданти;
• не вживайте важкої їжі;
• при нервозності і безсонні можна прийняти трав'яні настої, наприклад, евкаліпту, меліси, валеріани або сік алое;
• метеозалежним краще мати під рукою ліки "екстреного реагування", схвалені лікарем.