Супрун пояснила, чим шкідливі звалища для здоров'я людей

За словами Супрун, особливо небезпечно проживати на території поблизу звалищ.

За даними Світового банку, щороку людство виробляє понад 2 млрд тонн сміття в день, що складає в середньому близько 800 г на одну людину. Більш того, експерти прогнозують, що з сучасними темпами продукування відходів, їхня кількість може зрости майже до 3,5 млрд тонн до 2050 року. Відходи гниють на звалищах, які забруднюють океани і руйнують екосистеми. Звичайно, це має негативний вплив і на наше здоров'я.

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Про це у Facebook розповіла в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун. За її словами, особливо небезпечно проживати на території поблизу звалищ. В одному з досліджень було виявлено, що таке "сусідство" підвищує ризики появи респіраторних хвороб і навіть раку легенів. Шкідливий вплив можуть мати гази, які випаровуються зі звалища, і багато токсичних речовин, які забруднюють повітря і навколишні території.

"У більшості країн з низьким рівнем доходу, понад 90% сміття просто гниє на звалищах або спалюється. Таке поводження з ним стає причиною поширення інфекційних хвороб, а також підвищує ризики появи респіраторних захворювань, особливо у дітей і людей похилого віку", - написала Супрун.

Вона зазначила, що під час відкритого спалювання відходів можуть виділятися токсичні речовини - діоксин та фуран. Їх пов'язують з високими ризиками ураження легенів, нервової системи, нирок і печінки і навіть появою деяких видів раку.

"У той же час сміття і відходи можна використовувати розумно. У багатьох країнах світу давно задумалися над тим, як уникнути перетворення планети на велике звалище і зберігати здоров'я населення. Сміття переробляється на ресурси, які можна використовувати знову, з нього навіть виробляють енергію", - зазначила Супрун.

"Звичайно, поводження зі сміттям - це не тільки справа кожного. Для того, щоб воно не завдавало шкоди довкіллю, держава повинна створювати сприятливі і комфортні умови, щоб кожен міг його правильно утилізувати", - підкреслила Супрун.

"Велика кількість сміття - проблема глобального масштабу. Втім її рішення вимагає локальних зусиль. Кожен може хоча б спробувати сортувати сміття або ж намагатися виробляти його менше", - підсумувала Супрун.