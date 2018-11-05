Супрун дала інтимну пораду чоловікам

У листопаді вже традиційно проходить акція movember, або вусопад, коли чоловіки по всьому світу не голять обличчя та цим привертають увагу до проблеми раку простати.

Рак простати — найбільш поширений серед чоловіків. Зазвичай хвороба розвивається повільно та тривалий час людина не знає, що хворіє на неї.

Ризик захворіти на рак простати зростає з віком. У більшості випадків на нього хворіють чоловіки від 50 років, пише на своїй сторінці у Faсebook в.о. глави МОЗ Уляна Супрун.

"Тому всім чоловікам 50+ рекомендується здати простий аналіз крові на ПСА (простат специфічний антиген), а також пройти огляд в уролога, який може виявити захворювання. Щодо цих дій вас найкраще проконсультує ваш сімейний лікар", - зазначила Супрун.

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Також, за словами виконувача обов'язків міністра охорони здоров'я України, лікар може рекомендувати раніше пройти таке обстеження. Зокрема, якщо на рак простати хворів батько або брат чоловіка.

Крім того, Супрун перерахувала симптоми, за яких треба негайно звернутися до лікаря:

- підвищена потреба у сечовипусканні, особливо вночі;

- складно почати сечовипускання;

- біль або печіння під час сечовипускання;

- відчуття, що ваш сечовий міхур не повністю спорожнений;

- кров у сечі або спермі;

- болісна еякуляція;

- біль у спині, стегні або тазі, який не зникає.