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Супрун пояснила українцям, чому не варто відмовлятися від вуглеводів

17:26, 05 листопада 2018
Країна
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Супрун дала поради щодо вуглеводів / фото pixabay.com

Чи корисно це, пояснила на своїй сторінці у Facebook в.о. глави МОЗ Уляна Супрун. Вона зазначила, що вуглеводи бувають прості — звичайний цукор (у тістечках, цукерках), фруктоза та цукроза (у фруктах та овочах), лактоза (в молочних продуктах). І складні — це крохмаль. Складні вуглеводи є у картоплі, хлібі, рисі, макаронах та крупах.

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"Шкодять прості вуглеводи — ті, що є у доданому цукрі (який у солодощах або той, що ми самі додаємо до страв). Вони спричиняють сильні коливання глюкози в крові. Коли її забагато, то виділяється гормон інсулін, й тоді глюкоза покидає кровотік, та відкладається в печінці, м'язах та жировій тканині у вигляді запасів - глікогену та жиру", - наголосила Супрун.

Саме тому, заявила вона, важливо стежити за рівнем споживання таких цукрів. Середня добова норма доданих цукрів має бути не більше 32-50 грамів.

"Також, якщо займатися фізичними навантаженнями незадовго до поїдання солодкого або після, то більше цукру поглинуть саме м’язи та менше жиру утвориться на внутрішніх органах", - додала виконувач обов'язків глави МОЗ.

Вона наголосила, що жодні дієтичні рекомендації не радять повної відмови від вуглеводів, а обмеження стосуються лише доданих цукрів. Фрукти, які є джерелом простих цукрів, крохмалисті овочі, бобові, цільнозернові злаки рекомендують як основу раціону. 

Раніше виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун зруйнувала найбільш поширені міфи про вживання фруктів

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Теги: #МОЗ#Супрун#низьковуглеводна дієта