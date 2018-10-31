Антибіотики не допоможуть: Супрун розповіла, як лікувати застуду

Хворіючи на сезонну застуду чи грип, найкращий спосіб допомогти організму — полегшити симптоми.

Виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун нагадала, що у лікуванні застуди неефективні антибіотики, інтерферони, імуномодулятори, рослинні препарати та поїдання вітамінів.

Тож на своїй сторінці у Facebook вона пояснила, чим же тоді лікуватися у разі грипу чи застуди:

1. Лікар може виписати противірусні препарати, їх у жодному разі не варто призначати самим собі.

2.Коли застуда чи грип викликані або ускладнені бактеріальною інфекцією, лікар може призначити антибіотики, але лише після здачі аналізів.

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Зазвичай, хворіючи на сезонну застуду чи грип, найкращий спосіб допомогти організму — полегшити симптоми.

Супрун дала кілька порад, які допоможуть впоратися з хворобою та запобігти ускладненням:

1. Залишайтеся вдома - потрібен спокійний режим, коли можна полежати, поспати та набратися сил для боротьби з хворобою. До того ж, великий ризик, що ви передасте вірус іншим.

2. При температурі 38,5 та вище — прийміть жарознижувальні препарати

3. Пийте достатньо рідини - воду та чай можна урізноманітнити малиною, яка містить флавоноїди та вітамін С, які допомагають боротися з хворобою.

4. Харчуйтеся корисно - овочі та фрукти як ніколи потрібні вашому організму під час хвороби.

5. Провітрюйте приміщення - регулярне провітрювання + вологе прибирання допоможуть легше переносити грип та застуду.

Раніше Супрун розповіла, як працює так званий колективний імунітет при різному рівні охоплення населення вакцинацією.