Готується Стратегія захисту прав дітей на 2012-2015 рр.

Україна бачить головним напрямком свого головування у Комітеті міністрів Ради Європи підготовку Стратегії щодо захисту прав дітей на 2012-2015 роки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні під час міжнародної конференції «Протидія насиллю по відношенню до дітей: від окремих дій до комплексних стратегій» міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО.

«Україна у рамках свого головування бачить своїм завданням приєднання до зусиль органів Ради Європи і країн-членів Європейського Союзу для підготовки нової Стратегії щодо захисту прав дітей на 2012-2015 роки», - сказав він.

За словами К.ГРИЩЕНКА, захист прав дітей є ключовою проблемою для усіх регіонів України, і цій проблемі необхідно приділяти якнайбільше уваги.