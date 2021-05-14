Лікар-епідеміолог нагадала, що влітку віруси нікуди не зникають.

Після травневих свят Україні спостерігається деяке зростання випадків зараження коронавірусною інфекцією. Однак сезон для гострих респіраторних захворювань закінчується.

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Як зазначила РБК-Україна лікар-епідеміолог Людмила Мухарська, карантинні заходи в Україні відіграли вирішальну роль у скороченні випадків COVID-19.

За її словами, зараз люди повернулися після свят, і тому йде деяке зростання випадків, хоча вони і не піднімаються до тих рівнів, як до локдауну.

"Але враховуючи, що це все - таки сезонне захворювання, а сезон, який характерний для респіраторних інфекцій, вже підійшов до кінця фактично, захворюваність буде поступово зменшуватися", - сказала вона.

Лікар-епідеміолог нагадала, що влітку віруси нікуди не зникають.

"Той же всім відомий вірус грипу, віруси гострих респіраторних інфекцій циркулюють і влітку. Люди хворіють і влітку, але кількість хворих на гострі респіраторні захворювання значно нижча, ніж в осінньо-зимовий період", - зазначила вона.

За її словами, нові штами можуть збільшити число заражених, проте не радикально.

"Захворюваність буде підтримуватися, але не на таких високих цифрах, як це було взимку", - додала вона.

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Автор: Вікторія Гордієнко