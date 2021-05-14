Після травневих свят Україні спостерігається деяке зростання випадків зараження коронавірусною інфекцією. Однак сезон для гострих респіраторних захворювань закінчується.
Читайте такожКоли закінчиться карантин в Україні: лікар дав прогноз
Як зазначила РБК-Україна лікар-епідеміолог Людмила Мухарська, карантинні заходи в Україні відіграли вирішальну роль у скороченні випадків COVID-19.
За її словами, зараз люди повернулися після свят, і тому йде деяке зростання випадків, хоча вони і не піднімаються до тих рівнів, як до локдауну.
"Але враховуючи, що це все - таки сезонне захворювання, а сезон, який характерний для респіраторних інфекцій, вже підійшов до кінця фактично, захворюваність буде поступово зменшуватися", - сказала вона.
Лікар-епідеміолог нагадала, що влітку віруси нікуди не зникають.
"Той же всім відомий вірус грипу, віруси гострих респіраторних інфекцій циркулюють і влітку. Люди хворіють і влітку, але кількість хворих на гострі респіраторні захворювання значно нижча, ніж в осінньо-зимовий період", - зазначила вона.
За її словами, нові штами можуть збільшити число заражених, проте не радикально.
"Захворюваність буде підтримуватися, але не на таких високих цифрах, як це було взимку", - додала вона.
Коронавірус в Україні: що відомо
- Виявлений в Україні "британський" штам коронавірусу набагато смертоносніший за інші – Радуцький
- Імовірність локдауну зростає: Україна стала третьою за смертністю від коронавірусу серед країн Європи
- Лікарі, які працюють з ковід-хворими, досить часто виснажені - професор НМУ
- МОЗ прогнозує четверту хвилю пандемії в Україні через "індійський" штам коронавірусу
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram