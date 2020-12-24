Голова Верховної Ради Дмитро Разумков зазначив, що у зв'язку з пандемією парламент знизив темпи ухвалення рішень.

Більш як 33% народних депутатів перехворіли або у даний час хворіють на COVID-19.

Про це голова Верховної Ради Дмитро Разумков сказав в інтерв'ю телеканалу "Рада".

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Він зазначив, що у зв'язку з пандемією парламент знизив темпи ухвалення рішень.

"І ви бачите, що це впливає не лише на роботу Верховної Ради, а в цілому і на режим існування держави, і режим існування світу. Тому що COVID достатньо сильно вплинув у цілому і на економіку, і на політичну ситуацію, і на глобальне сприйняття світу", - додав Разумков.

За його словами, якщо говорити про діяльність парламенту, інтенсивність роботи депутатів на пленарних засіданнях, то вона знизилася, але депутати працюють в комітетах, а також з виборцями.

"Мені здається, що парламент - це інституція, яка найбільше перехворіла в цій державі. Тому що більше 33% народних депутатів України або перехворіли, або хворіють станом на сьогодні на COVID-19", - зазначив голова ВР.

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Автор: Надя Пришляк