За словами міністра, сфер, в яких можуть запроваджуватися привілеї для вакцинованих українців, є достатньо.

В Україні планують запровадити привілеї для українців, вакцинованих від коронавірусу. Для цього збираються перейняти досвід країн Європи та США, де такі привілеї вже працюють.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час брифінгу, коментуючи обмеження, які МОЗ може встановити у разі нового локдауну.

"МОЗ говорить не про пом'якшення, будуть запроваджуватися карантинні обмеження, але для певних сфер економіки буде дозволено працювати навіть в "червоному" рівні епідеміологічної небезпеки… Наприклад, кінотеатри зможуть працювати, якщо колектив буде вакцинований і люди, які будуть приходити до нього, будуть показувати COVID-сертифікат", - сказав Ляшко.

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За словами міністра, сфер, в яких можуть запроваджуватися привілеї для вакцинованих, є достатньо, передає ТСН.

"Таких сфер багато. Ми це бачимо у Франції, Німеччині. Розглядаються різні варіанти. Ми можемо брати досвід країн ЄС і США … подивитись, що спрацьовує, а що ні та обрати оптимальний варіант", - зауважив він.

Можливий локдаун в Україні

У зв'язку зі зростанням кількості хворих на коронавірус влада починає говорити про карантин в Україні, як про щось невідворотнє. Водночас у разі нового локдауну анонсуються послаблення для вакцинованих та заборони й обмеження для тих, хто ще не отримав щеплення від COVID-19.

Хто з невакцинованих від коронавірусу, можливо, може потрапити під обмеження

транспортники;

співробітники закладів громадського харчування;

працівники громадських та комунальних структур.

Що можуть дозволити вакцинованим під час локдауну

Людям із сертифікатами про вакцинацію чи з негативними ПЛР-тестами дозволять відвідувати:

ресторани, кафе;

ТЦ

заклади культури.

Як перевірятимуть, чи вакцинована людина

Наразі засвідчити повний курс вакцинації від коронавірусу в Україні можна двома способами: отримавши письмове свідоцтво від лікаря й завантаживши електронний COVID-сертифікат у "Дії". Та останній поки лише тестується, перевірка проходитиме за допомогою QR-коду.

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Автор: Ірина Погоріла