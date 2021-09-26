Список областей, яким загрожує посилення карантину, поповнила Кіровоградщина.

В Україні зросла кількість областей, які не відповідають критеріям "жовтої" зони карантину, запровадженого для боротьби з поширенням коронавірусу COVID-19.

"Помаранчева" карантинна зона загрожує вже п'яти областям, свідчать дані, опубліковані на сайті МОЗ.

Лави регіонів, яким загрожує посилення карантину, поповнила Кіровоградська область.

Карантин в Україні можуть посилити в таких областях:

Кіровоградський;

Дніпропетровський;

Донецький;

Тернопільський;

Черкаській.

У МОЗ зазначили, що станом на суботу, 25 вересня, найвища динаміка рівня госпіталізацій спостерігалася в Тернопільській та Черкаській областях.

За даними відомства, серед областей, які на порозі "помаранчевої" зони, найвищий рівень завантаженості ліжок киснем на Тернопільщині – 53,2%.

Нагадаємо, пандемія коронавірусу розпочалася у березні 2020 року, в той таки час у низці країн світу, зокрема і в Україні, запровадили карантин. Карантин в Україні спочатку був загальнонаціональним.

В українській державі було кілька хвиль коронавірусу. У періоди, коли кількість хворих серйозно збільшувалася, влада запроваджувала жорсткий карантин – локдаун.

Пізніше карантин в Україні став адаптивним – країну розділили на "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червону" зони. У "червоній" зоні найсуворіший карантин, а у "зеленій" – найслабший.

Україна з 23 вересня перейшла з "зеленої" зони в "жовту", і карантин було посилено.

Які обмеження діють в "жовтій" зоні карантину

Автор: Екатерина Присяжнюк