За оновленими даними МОЗ чотири області України відповідають "помаранчевій" зоні карантину.

Міністерство охорони здоров'я оновило показники епідеміологічної ситуації в регіонах України через поширення коронавірусу. Станом на сьогодні, 25 вересня, чотири області країни відповідають "помаранчевій" зоні карантину.

Як свідчать дані МОЗ, перехід у "помаранчеву" зону карантину загрожуєДніпропетровській, Донецькій, Тернопільській та Черкаській областям. У цих областях спостерігається висока динаміка госпіталізації пацієнтів з коронавірусом.

Показники решти областей країни відповідають "жовтому" рівню епіднебезпеки.

Разом з тим, показники рівня захворюваності у нормі лише у Закарпатській та Кіровоградській областях. Інші регіони – мають значно завищені цифри.

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Головний санітарний лікар країни Ігор Кузін раніше заявляв, що чотирьом областям загрожує перехід до "червоної зони" епідемічної небезпеки. Зокрема, це Житомирська, Луганська, Львівська та Харківська області.

За його словами, ці регіони можуть перейти до червоного рівня вже за 2 – 3 тижні.

Нагадаємо, що з 23 вересня 2021 року вся територія України перебуває у "жовтій" зоні карантину. У цій зоні забороняється очне навчання у закладах освіти, де недостатньо вакцинованих працівників, крім дитсадків та 1-4 класів, а також накладаються обмеження на роботу закладів харчування, кінотеатрів, спортзалів та фітнес-центрів.

Коронавірус в Україні: статистика

Станом на 25 вересня в Україні за добу виявили 8 267 нових хворих на коронавірус. Госпіталізували 2 035 людей, 133 хворих померли, 2 821 – одужали.

Загалом від початку пандемії в Україні коронавірусом інфікувались 2 387 750 осіб. Побороли недугу – 2 243 209 осіб. На жаль, померли – 55 557 пацієнтів.

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Автор: Вікторія Гордієнко