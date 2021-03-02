Ось уже впродовж багатьох років купівля ліків здійснюється одним і тим самим шляхом - необхідно відвідати аптеку. При цьому часто буває так, що покупець змушений їхати за потрібним йому препаратом в інший кінець міста, так як ліки продаються тільки там і в найближчих аптеках їх немає.

Останнім часом цю проблему вдалося вирішити: замовлення ліків можна зробити онлайн, при цьому, потрібні препарати в короткі терміни доставлять в ту аптеку, яка буде ближче і зручніше для самого покупця.

Додатковою складністю сьогодні є спалахи коронавіруса і постійні ризики захворіти на нього. Особливо людям похилого віку і при відвідуваннях аптек, так як саме там істотно збільшується ризик зустріти хвору людину, яка так само прийшла за ліками.

Рішення уряду і нові послуги "Аптека АНЦ"

З 17 вересня набув чинності закон, згідно з яким купівля ліків стала можлива онлайн, за допомогою мережі інтернет.

"Аптека АНЦ" однією з перших підтримала це рішення і вже готова запропонувати покупцям:

• Зручний, працюючий без вихідних і перерв сервіс, що дозволяє легко і швидко замовити необхідні препарати;

• Три варіанти доставки: на відділення "Укрпошта", до дверей з IPOST та в найближчу до вас аптеку;

• Можливість сплатити покупку відразу при отриманні;

• Крім цього, замовлення ліків онлайн буде зручним, так як всю необхідну інформацію (щодо дозування, денного нормування, протипоказань по кожному окремому препарату) можна отримати і побачити прямо на сторінці сайту;

• При необхідності можна отримати кваліфіковану допомогу співробітника "АНЦ", якщо виникли складнощі з оформленням замовлення або з вибором ліків за номером 5900.

Перевагою цього сервісу є можливість зробити замовлення, навіть не покидаючи будинок.

Все що потрібно - це комп'ютер або телефон, а також 5 хвилин вільного часу. Цього буде цілком достатньо для оформлення замовлення.

Гаяти час на пошуки ліків, черги та очікування більше не треба.

При бажанні, покупець може зробити замовлення ліків як на адресу, так і в найближчу до нього аптеку. В останньому випадку він також не повинен стояти в черзі. Досить лише назвати номер замовлення і забрати всі необхідні препарати.

Переваги використання сервісу

Головним плюсом є те, що користуватися сайтом та всіма його перевагами просто. Для того, щоб знайти сайт, необхідно в рядку будь якої пошукової системи ввести "АНЦ", перший же запропонований варіант і є потрібним.

Перейти на сайт "АНЦ" можна не тільки з комп'ютеру або ноутбука. Це можна зробити за допомогою будь-якого сучасного телефону. Більш того: при бажанні можна встановити спеціальний додаток "ЛАЙК", який буде повідомляти про знижки та вигідні пропозиції. За допомогою нього так само можна оформити покупку.

Додаткові переваги

Інтернет аптека "АНЦ" уже користується популярністю і багато хто оцінив можливості нового сервісу. Але крім зручності та комфорту для покупця є можливість і заощадити.

Зокрема, кожен покупець, що реєструється в системі при оформленні покупки або зареєструвався у додатку "ЛАЙК", буде отримувати 1% від своїх придбань у вигляді бонусів. 1 бонус це 1 гривня. Інакше кажучи, зібравши достатню кількість бонусів, чергове замовлення можна оплатити ними, не витративши власні кошти.

Ще одним аргументом на користь "АНЦ" і можливістю для економії є те, що акції в аптеках проводяться постійно. Група ліків і розмір знижки постійно варіюється. Можна з легкістю придбати недорогі, але постійно необхідні препарати зі знижкою (від головного болю, тиску, проблем з травленням). Можна також дочекатися акції і купити сезонні медичні засоби (антиалергічні препарати, мазі, профілактичні ліки).

У разі необхідності у покупця є можливість отримати консультацію фахівця, зателефонувавши за коротким номером 5900. Там також можна перевірити наявність препаратів, зробити замовлення, або залишити відгук про роботу сайту.

"Здорово, коли просто" - нове гасло "АНЦ" і вже реалізована система для зручності покупця.

Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я!

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Автор: УНІАН