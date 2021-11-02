Термін дії нових сертифікатів становитиме 90 днів, зазначили в Міністерстві охорони здоров'я.

Найближчим часом у застосунку та на порталі "Дія" з'являться цифрові COVID-сертифікати про одужання.

Про це повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

"На сьогодні у нас понад 400 тисяч українців хворіють на COVID-19. Для них ми запускаємо новий вид документу – цифровий COVID-сертифікат на підставі одужання. Згенерувати його можна на 15 день від дня встановлення діагнозу, в застосунку Дія або на порталі. Термін його дії 90 днів, він буде підставою для вільного пересування у "червоному" рівні" епіднебезпеки", – підкреслила заступник міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Марія Карчевич.

Читайте такожCOVID-сертифікати з однією дозою вакцини стали доступні на Android: як отриматиНагадаємо, за останні кілька дні українці згенерували в додатку "Дія" 1 млн COVID-сертифікатів.

Для отримання COVID-сертифікатів у додатку "Дія" більше не потрібен електронний підпис, зокрема, і "Дія. Підпис", для якого було необхідно підтвердження особи за допомогою Photo ID.

Також у застосунку "Дія" з’явилася можливість отримати COVID-сертифікат на підставі ПЛР-тесту.

Крім того, Мінцифри запускає дитячий СOVID-сертифікат у застосунку "Дія".

Автор: Леся Лещенко