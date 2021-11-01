Карантин через коронавірус вже посилили багато областей та міста, в тому числі й Київ. Відвідати кафе, ресторан, фітнес-клуб та інші громадські місця можна за наявності COVID-сертифіката.
Міністерство цифрової трансформації України пояснило, як бізнес може перевірити наявність COVID-документа у відвідувачів.
"Розповідаємо, як бізнесам та іншим установам перевіряти сертифікати своїх клієнтів за QR-кодом. Це стосується і звичайних, і жовтих, і друкованих з порталу", - йдеться в повідомленні.
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- авторизуватися в додатку "дія";
- натиснути на іконку QR в правому верхньому куті екрану;
- навести камеру на QR-код сертифіката про вакцинацію.
"Не потрібно ніяких сканерів, рідерів або іншого обладнання – тільки смартфон", - підсумували у відомстві.
Нові правила в Києві з 1 листопада
Київ з 1 листопада перейшов у "червону" зону карантин. У зв'язку з цим проїзд у громадському транспорті столиці дозволяється за наявності наступних документів:
- COVID-сертифіката;
- ПЛР або антиген-тесту, який зроблений не більше ніж за 72 години до поїздки;
- сертифіката про одужання.
Штраф за порушення правил проїзду становитиме від 17 до 34 тисяч гривень і не стосуватиметься пасажирів, яким не виповнилося 18 років. Водія ж можуть оштрафувати за те, що він набере переповнений салон пасажирів.
Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.