З 1 листопада в столиці України почали діяти жорсткі карантинні правила.

Карантин через коронавірус вже посилили багато областей та міста, в тому числі й Київ. Відвідати кафе, ресторан, фітнес-клуб та інші громадські місця можна за наявності COVID-сертифіката.

Міністерство цифрової трансформації України пояснило, як бізнес може перевірити наявність COVID-документа у відвідувачів.

"Розповідаємо, як бізнесам та іншим установам перевіряти сертифікати своїх клієнтів за QR-кодом. Це стосується і звичайних, і жовтих, і друкованих з порталу", - йдеться в повідомленні.

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авторизуватися в додатку "дія";

натиснути на іконку QR в правому верхньому куті екрану;

навести камеру на QR-код сертифіката про вакцинацію.

"Не потрібно ніяких сканерів, рідерів або іншого обладнання – тільки смартфон", - підсумували у відомстві.

Нові правила в Києві з 1 листопада

Київ з 1 листопада перейшов у "червону" зону карантин. У зв'язку з цим проїзд у громадському транспорті столиці дозволяється за наявності наступних документів:

COVID-сертифіката;

ПЛР або антиген-тесту, який зроблений не більше ніж за 72 години до поїздки;

сертифіката про одужання.

Штраф за порушення правил проїзду становитиме від 17 до 34 тисяч гривень і не стосуватиметься пасажирів, яким не виповнилося 18 років. Водія ж можуть оштрафувати за те, що він набере переповнений салон пасажирів.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Анастасія Горбачова