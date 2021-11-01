Сертифікат у "Дії", отриманий новим способом, діятиме 72 години, поділився міністр цифрової трансформації.

У застосунку "Дія" з’явилася можливість отримати COVID-сертифікат на підставі ПЛР-тесту на коронавірус.

Про це міністр цифрової трансформації Михайло Федоров написав на своїй сторінці в Facebook.

"Дія" та медичні лабораторії "ДІЛА", "Ескулаб", "Смартлаб" та "Дніпролаб" починають бета-тестування COVID-сертифікатів на підставі ПЛР-тестів. Беріть участь і надсилайте нам свій фідбек", – написав Федоров і додав, що реєстрація на тестування нового виду сертифікату доступна за посиланням: https://team.diia.gov.ua/.

Читайте такожCOVID-сертифікати з однією дозою вакцини стали доступні на Android: як отриматиЗа його словами, після завершення бета-тестування в застосунку можна буде підтягнути результати ПЛР-тестів та інших українських лабораторій.

Сертифікат діятиме 72 години.

Нагадаємо, за останні чотири дні українці згенерували в додатку "Дія" 1 млн COVID-сертифікатів.

Для отримання COVID-сертифікатів у додатку "Дія" більше не потрібен електронний підпис, зокрема, і "Дія.Підпис", для якого було необхідно підтвердження особи за допомогою Photo ID.

Автор: Катерина Гірник