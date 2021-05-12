Медичний заклад вже отримав ліцензію.

У Житомирській обласній клінічній лікарні ім. Гербачевського відкрили реконструйоване відділення нефрології, де найближчим часом можуть робити трансплантації нирок.

Про це кореспонденту УНІАН розповів генеральний директор обласної клінічної лікарні Богдан Леськів.

Читайте такожВ Україні дозволили пересадку донорської шкіри

«Раніше у відділенні були палати на 5 осіб і в кінці коридору одна туалетна кімната. За кошти обласного бюджету ми закупили апарат, який називається «апарат сухої нирки». Крім того, у цьому відділенні будуть перебувати кисневі концентратори. Також закуплено дефібрилятор, електрокардіолог, монітори. Близько 800-900 тисяч гривень було вкладено на обладнання, яке тут є», – розповідає генеральний директор.

У нефрологічному відділенні готуватимуть пацієнтів до трансплантації.

«Крім лікування пацієнтів, які мають захворювання нирок і потребують лікування, це відділення буде мати певні важелі з приводу лікування та підготовки пацієнтів з трансплантації нирки. Ми отримали ліцензію від Міністерства охорони здоров'я на трансплантацію, рішення Кабінету Міністрів про включення нашої лікарні в перелік закладів, що мають надавати медичну допомогу при трансплантації органів та тканин. Сподіваємось, що найближчим часом така перша операція буде зроблена у нашому закладі», – каже наголосив Богдан Леськів.

Вартість ремонтних робіт у відділені разом з обладнанням та меблями становить 3,5 млн грн, з них 1 млн надали благодійники.

У відділенні 34 ліжко-місця, а також дві палати інтенсивної терапії.

Трансплантація органів в Україні

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Марина Чорноштан