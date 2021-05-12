У Житомирській обласній клінічній лікарні ім. Гербачевського відкрили реконструйоване відділення нефрології, де найближчим часом можуть робити трансплантації нирок.
Про це кореспонденту УНІАН розповів генеральний директор обласної клінічної лікарні Богдан Леськів.
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«Раніше у відділенні були палати на 5 осіб і в кінці коридору одна туалетна кімната. За кошти обласного бюджету ми закупили апарат, який називається «апарат сухої нирки». Крім того, у цьому відділенні будуть перебувати кисневі концентратори. Також закуплено дефібрилятор, електрокардіолог, монітори. Близько 800-900 тисяч гривень було вкладено на обладнання, яке тут є», – розповідає генеральний директор.
У нефрологічному відділенні готуватимуть пацієнтів до трансплантації.
«Крім лікування пацієнтів, які мають захворювання нирок і потребують лікування, це відділення буде мати певні важелі з приводу лікування та підготовки пацієнтів з трансплантації нирки. Ми отримали ліцензію від Міністерства охорони здоров'я на трансплантацію, рішення Кабінету Міністрів про включення нашої лікарні в перелік закладів, що мають надавати медичну допомогу при трансплантації органів та тканин. Сподіваємось, що найближчим часом така перша операція буде зроблена у нашому закладі», – каже наголосив Богдан Леськів.
Вартість ремонтних робіт у відділені разом з обладнанням та меблями становить 3,5 млн грн, з них 1 млн надали благодійники.
У відділенні 34 ліжко-місця, а також дві палати інтенсивної терапії.
Трансплантація органів в Україні
- У 2019 році в Україні почав діяти новий закон про трансплантацію органів. Кабмін встановив тарифи на деякі операції з трансплантації.
- Минулого року в Міністерстві охорони здоров’я України створили підрозділ з розвитку трансплантології.
- За даними МОЗ, в Україні трансплантації органів щороку потребують близько 5 тис. людей.
- За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, у МОЗ розраховують на проведення щонайменше 250 операцій з трансплантації в Україні у 2021 році.
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