Литва планує згодом надати Україні ще 77 тис. доз цієї вакцини.

Україна отримала 54 тисячі доз вакцини AstraZeneca як гуманітарну допомогу від уряду Литви.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Міністерства охорони здоров'я України.

Зазначається, що це відбулося 4 серпня. Литва планує згодом надати Україні ще 77 тис. доз цієї вакцини.

"Захистити якомога більше українців від COVID-19 до кінця цього року - така ціль сьогодні стоїть перед нами. Наразі вже маємо понад 6 млн щеплень. Ми на цьому не зупиняємось і продовжуємо забезпечувати доступ до вакцинації всім охочим. Дякую уряду Литви за виділення вакцин та допомогу в поставці. А українців прошу не зволікати та якомога скоріше відвідати найближчий центр масової вакцинації чи пункт щеплення та захистити своє здоров’я", - зазначив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

Зауважується, що вакцина AstraZeneca "піде на щеплення другою дозою, а також у пункти щеплень".

Читайте такожВ МОЗ розповіли, до яких країн Європи можуть вільно подорожувати вакциновані українці

У МОЗ нагадали, що в Україні триває 5-й етап кампанії з вакцинації проти COVID-19, на якому щепитися можуть усі охочі українці віком від 18 років. Наразі щеплення проводиться чотирма вакцинами: Comirnaty від Pfizer-BioNTech, Moderna, CoronaVac від Sinovac Biotech та AstraZeneca (Covishield, SKBio).

Станом на 5 серпня Україна отримала вже майже 12 млн доз цих вакцин.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Таня Поляковська