Надані вакцини схвалені Всесвітньою організацією охорони здоров'я для екстреного використання.

Сьогодні до України прибули 509 тис. 400 доз вакцини AstraZeneca, наданих Данією.

Про це УНІАН повідомили в представництві Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні.

Вакцину доставлено з Данського інституту сироватки до Києва.

Зазначається, що ця поставка є допомогою Україні від уряду Данії в межах реалізації мети передати різним країнам 3 мільйони доз вакцин проти COVID-19 до кінця 2021 року.

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Надані вакцини схвалені Всесвітньою організацією охорони здоров'я для екстреного використання.

Вакцини з цієї партії планують використати для щеплення тих, хто має отримати другу дозу вакцини, і для щеплень у пунктах вакцинації.

Вакцинація в Україні: довідка

24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації. Наразі щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові (Serum Institute); CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech; вакциною AstraZeneca-SKBio, що виробляється в Південній Кореї, та Spikevax американської компанії Moderna.

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Автор: Віталій Саєнко