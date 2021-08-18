Кластер дозволить зменшити залежність від імпорту, а також об’єднати в одному місці державні та приватні ресурси, аби максимально реалізувати освітній, науковий та технічний потенціал, який є у нас в країні.

Кабінет міністрів ухвалив рішення про створення біокластера "Біологічна безпека та розвиток біотехнологічних технологій".

Як передає кореспондент УНІАН, відповідна постанова "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті" для створення біокластера "Біологічна безпека та розвиток біотехнологічних технологійˮ, ухвалена під час засідання уряду.

Рішення ухвалено без обговорення.

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Як зазначив прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль, рішенням передбачено, що в Україні буде створено біокластер, в якому вироблятимуть вакцини та тест-системи для діагностики інфекційних хвороб.

"Уряд створює біокластер "Біологічна безпека та розвиток біотехнологічних технологій". Кластер дозволить зменшити залежність від імпорту, а також об’єднати в одному місці державні та приватні ресурси, аби максимально реалізувати освітній, науковий та технічний потенціал, який є у нас в країні. Кінцева мета – це розробка власних вакцин. До цього маємо почати виготовляти тест-системи та вакцини з відкритою технологією виробництв", - зазначив він.

Він уточнив, що бюджет даного проекту на цей рік передбачається у сумі 100 млн грн.

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Автор: Леся Лещенко