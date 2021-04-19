Очільник МОЗ наголосив, що коли країна не має власного виробництва вакцин, то їй доводиться стояти у черзі за ними.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов наголошує, що на Україну очікуватимуть негативні наслідки, якщо у найближчі 2-3 роки вона не налагодить власне виробництво вакцин.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в ефірі каналу "Україна 24", відповідаючи на запитання щодо заяв президента про необхідність якнайшвидшої підготовки в Україні найсучаснішої лабораторії з розробки вакцин та ліків.

"У нас у державному бюджеті передбачені кошти на створення біокластера. Цих коштів буде недостатньо. Але це все, що виділило Міністерство фінансів, виходячи з їхнього розуміння, мабуть", - зазначив Степанов.

Міністр додав, що йдеться про програму відновлення виробництва вакцин.

Він підкреслив, що виробництво вакцин не може бути дешевим.

"Але це точно життєво необхідно нам. Для того, щоб просто виживати в цьому світі. Якщо ми не будемо мати свого вакцинного виробництва у найближчі 2-3 роки, я вважаю, на нас очікують дуже погані наслідки в майбутньому", - сказав Степанов.

За його словами, ніхто не може прогнозувати, як у майбутньому поводитиметься коронавірус, і які ще можуть з'явитися віруси.

Крім того, міністр підкреслив, що коли країна не має власного виробництва вакцин, то їй доводиться стояти у черзі за ними.

"Ми на сьогоднішній день повинні були вже отримати 3,9 мільйонів доз вакцин. Це за проплаченими нами контрактами. Ми сплатили стовідсоткову передоплату за ці вакцини", - зауважив Степанов.

Українська вакцина від COVID

20 жовтня 2020 року президенту Володимиру Зеленському презентували результати доклінічних досліджень українського кандидата на вакцину від COVID-19.

26 жовтня 2020 року Степанов повідомив, що українська вакцина від COVID-19 буде розроблена приблизно за рік, якщо всі дослідження пройдуть успішно.

Сьогодні, 19 квітня 2021 року, Зеленський заявив, що виступає за якнайшвидше створення в Україні лабораторії з розробки вакцин та ліків.

Зокрема, Зеленський наголосив, що Україні вкрай необхідно якнайшвидше підготувати найсучаснішу лабораторію для розробки вакцин та ліків. З цією метою цьогоріч в державному бюджеті було закладено 100 млн грн. Міністерство охорони здоров’я шукає шляхи для вирішення цього завдання.

"Нам потрібно зібрати наші найсвітліші голови і забезпечити їм умови роботи на рівні західних фахівців. Україні потрібна така лабораторія не лише в часи цієї пандемії. В цілому це може стати виходом на виклики майбутнього", - зазначив президент.

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Автор: Тетяна Поляковська