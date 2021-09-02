В Україні за добу виявили 2477 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 179 дітей та 36 медпрацівників.
Про це йдеться у повідомленні Коронавірус_інфо у Телеграм-каналі. Також за добу було госпіталізовано 787 осіб; зафіксовано 44 летальних випадків; одужали 889 осіб.
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Крім цього, за добу проведено тестувань – 53 715 (зокрема методом ПЛР – 23 522, методом ІФА – 7954); досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 22 239.
За весь час пандемії в Україні
- захворіло – 2 290 848 осіб;
- одужало – 2 209 754 особи;
- летальних випадків – 53 877;
- проведено ПЛР-тестувань – 12 031 985.
Нагадаємо, що вчора в нашій країні виявили 2075 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 153 дитини та 52 медпрацівники. Крім того, було госпіталізовано 874 особи; зафіксовано 44 летальних випадків; одужали 925 осіб.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (309), Харківській (224), Львівській (183), Чернівецькій (148) та Одеській (139) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 309 випадків;
Вінницька область – 86 випадків;
Волинська область – 45 випадків;
Дніпропетровська область – 117 випадків;
Донецька область – 100 випадків;
Житомирська область – 77 випадків;
Закарпатська область – 21 випадок;
Запорізька область – 66 випадків;
Івано-Франківська область – 102 випадки;
Київська область – 70 випадків;
Кіровоградська область – 24 випадки;
Луганська область – 114 випадків;
Львівська область – 183 випадки;
Миколаївська область – 36 випадків;
Одеська область – 139 випадків;
Полтавська область – 96 випадків;
Рівненська область – 40 випадків;
Сумська область – 53 випадки;
Тернопільська область – 107 випадків;
Харківська область – 224 випадки;
Херсонська область – 103 випадки;
Хмельницька область – 62 випадки;
Черкаська область – 77 випадків;
Чернівецька область – 148 випадків;
Чернігівська область – 78 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Вакцинація від коронавірусу в Україні
В Україні вчора щепили від COVID-19 119 тис. 022 особи. Про це повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров'я.
Зокрема, отримали першу дозу 38 тис. 353 особи, другу - 80 тис. 669. Щеплення проводилось 906 мобільними бригадами з імунізації, 2 тис. 827 пунктами щеплення та 330 центрами вакцинації.
З початку вакцинальної кампанії щеплено 5 млн 452 тис. 125 осіб, з них отримали дві дози - 3 млн 906 тис. 070.
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