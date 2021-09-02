За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві, Харківській та Львівській областях.

В Україні за добу виявили 2477 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 179 дітей та 36 медпрацівників.

Про це йдеться у повідомленні Коронавірус_інфо у Телеграм-каналі. Також за добу було госпіталізовано 787 осіб; зафіксовано 44 летальних випадків; одужали 889 осіб.

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Крім цього, за добу проведено тестувань – 53 715 (зокрема методом ПЛР – 23 522, методом ІФА – 7954); досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 22 239.

За весь час пандемії в Україні

захворіло – 2 290 848 осіб;

одужало – 2 209 754 особи;

летальних випадків – 53 877;

проведено ПЛР-тестувань – 12 031 985.

Нагадаємо, що вчора в нашій країні виявили 2075 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 153 дитини та 52 медпрацівники. Крім того, було госпіталізовано 874 особи; зафіксовано 44 летальних випадків; одужали 925 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (309), Харківській (224), Львівській (183), Чернівецькій (148) та Одеській (139) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 309 випадків;

Вінницька область – 86 випадків;

Волинська область – 45 випадків;

Дніпропетровська область – 117 випадків;

Донецька область – 100 випадків;

Житомирська область – 77 випадків;

Закарпатська область – 21 випадок;

Запорізька область – 66 випадків;

Івано-Франківська область – 102 випадки;

Київська область – 70 випадків;

Кіровоградська область – 24 випадки;

Луганська область – 114 випадків;

Львівська область – 183 випадки;

Миколаївська область – 36 випадків;

Одеська область – 139 випадків;

Полтавська область – 96 випадків;

Рівненська область – 40 випадків;

Сумська область – 53 випадки;

Тернопільська область – 107 випадків;

Харківська область – 224 випадки;

Херсонська область – 103 випадки;

Хмельницька область – 62 випадки;

Черкаська область – 77 випадків;

Чернівецька область – 148 випадків;

Чернігівська область – 78 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

В Україні вчора щепили від COVID-19 119 тис. 022 особи. Про це повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров'я.

Зокрема, отримали першу дозу 38 тис. 353 особи, другу - 80 тис. 669. Щеплення проводилось 906 мобільними бригадами з імунізації, 2 тис. 827 пунктами щеплення та 330 центрами вакцинації.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 5 млн 452 тис. 125 осіб, з них отримали дві дози - 3 млн 906 тис. 070.

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Автори: Ірина Погоріла, Світлана Закелова