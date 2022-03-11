Жителі міст, в яких ведуться бойові дії, можуть отримати контузію від вибухової хвилі.

З 24 лютого в Україні ведуться бойові дії. Російські війська атакують наші мирні міста ракетами, бомбами і артилерією. У зоні бойових дій як військові, так і цивільні можуть отримати контузію - сильний забій всього тіла від вибухової хвилі. Якщо ви опинилися поруч з контуженою людиною - вкрай важливо допомогти їй якомога швидше.

Симптоми контузії

Головною ознакою контузії є втрата свідомості. Залежно від тяжкості вона може тривати від декількох хвилин до пари годин. При контузії також можуть зустрічатися такі симптоми:

сильний головний біль;

нудота і блювота;

часте серцебиття;

втрата пам'яті;

переломи, черепно-мозкові травми, пошкодження внутрішніх органів - при важкій контузії.

Перша допомога при контузії

При контузії людина знаходиться в несвідомому і безпорадному стані. Вона може задихнутися, захлинутися або потрапити під вогонь ворога. Контужену людину потрібно відтягнути в безпечне місце і перевернути на спину. Потім якомога швидше викличте швидку допомогу.

Потрібно перевірити дихання і пульс у потерпілого. Якщо людина дихає слабо - потрібно зробити штучне дихання. Також потрібно перевірити ніс, рот і горло потерпілого - туди може потрапити пил або пісок.

Якщо контузія серйозна - людину госпіталізують на кілька тижнів, а при легкому ступені хворий може лікуватися вдома. Лікування контузії проводиться таблетками і майже завжди закінчується успішно і без наслідків.

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