Усього одна доза донорської крові може врятувати життя трьом людям.

В Україні, як і в усьому світі відзначають День донора крові. Донори крові щодня допомагають лікарям "Охматдиту" рятувати життя пацієнтів, оскільки компоненти крові необхідні у багатьох випадках.

Про це йдеться у повідомленні "Охматдиту". Там уточнили, що лікарі використовують компоненти крові при оперативних втручаннях, лікуванні тяжких соматичних пацієнтів, недоношених дітей, онкогематологічних та онкологічних хворих, трансплантації кісткового мозку, нирок та печінки, наданні екстреної медичної допомоги.

"У Центрі служби крові Охматдиту донори можуть здати цільну кров, а також її компоненти: тромбоконцентрат, плазму, гранулоцити. Донором може стати людина від 18 до 65 років, яка не має протипоказань до донації", - пояснили в лікарні.

У "Охматдиті" зазначили, що в них на майбутнього донора чекає огляд медика та здача аналізів, а кров кожного донора ретельно досліджується - визначаються група крові та резус-фактор, перевіряється на наявність вірусів (ВІЛ-інфекція, гепатит В, гепатит С, сифіліс).

"Усього одна доза донорської крові може врятувати життя трьом людям. Потреба у ній є завжди. І особливо у воєнний час", - додали в МВС.

Як здати кров в Україні

Якщо ви хочете стати донором крові, зателефонуйте до обраного Центру крові, дізнайтеся потребу у компонентах крові та протипокази до донації. Перед здачею крові необхідно дотримуватися дієти та ознайомитися з протипоказами до процедури.

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