МОЗ зазначили, що вакцинація проти COVID-19 не є протипоказанням до донорства крові.

Людина, яка перенесла коронавірусну хворобу, може здавати кров через 28 днів після повного одужання.

Про це йдеться у повідомленні Міністрества охорони здоров'я.

"Такі обмеження пов’язані передусім зі станом здоров’я самого донора, який повинен відновитися після хвороби. Адже цей вірус через кров не передається", – пояснили у МОЗ.

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У міністрестві нагадали, що одним із основних способів передачі COVID-19 є контактний спосіб: вірус потрапляє на слизові оболонки носа, очей через руки або інші предмети, що забруднені виділеннями із дихальних шляхів хворого чи інфікованого. Також коронавірус передається крапельним шляхом – від людини до людини під час кашлю або чхання.

Крім того, у МОЗ зазначили, що вакцинація проти COVID-19 не є протипоказанням до донорства крові, оскільки для щеплення не використовуються так звані живі вакцини, які містять ослаблений живий мікроорганізм.

Якщо наступного дня після щеплення людина почувається здоровою і це підтверджує попередній огляд лікаря, тоді кров здавати можна.

Щодо інших щеплень, наприклад, для профілактики туберкульозу (БЦЖ), кору, паротиту та краснухи (КПК), які проводять живими вакцинами – після них кров можна здавати через місяць.

Обмеження для здачі крові

Існують тимчасові або абсолютні протипоказання, через які людина не може здавати кров.

Наприклад, здавати кров можна лише за деякий час після щеплень і татуювань. Водночас певні захворювання, зокрема гепатит В і С, ВІЛ, серцево-судинні хвороби не дозволяють людині стати донором крові.

Де можна здавати кров?

В Україні працює майже три сотні медичних закладів, де можна здати кров. Обирайте найближчий до вас і здавайте. Після ухвалення нового законодавства це можна зробити без прив’язки до місця реєстрації і навіть з додатком "Дія", без пред‘явлення паспорту.

Довідка УНІАН. Щороку 14 червня у світі відзначають День донора крові, який було засновано під егідою ООН в травні 2005 року на Всесвітній асамблеї охорони здоров’я в Женеві.

Відкрив групи крові людини 14 червня в 1868 році австрійський лікар Карл Ландштейнер. Чотири міжнародні організації, які займаються пропагандою добровільного донорства, ініціювали проведення цього свята: Всесвітня організація охорони здоров'я, Міжнародна федерація Червоного Хреста, Федерація організацій донорів крові й Товариство з переливання крові.

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