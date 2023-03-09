У МОЗ закликали українців здавати кров.

В українських центрах служби крові не вистачає крові резус-негативного фактору.

За повідомленням Міністерства охорони здоров'я (МОЗ), українців з негативним резус-фактором крові не більше 14%, тому й таких донорів набагато менше.

"В критичних ситуаціях, у разі масивних крововтрат постраждалим із будь-яким фенотипом, як першу дозу можна застосовувати еритроцити або кров резус-негативної належності О (І) групи", – йдеться в повідомленні.

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У МОЗ наголосили, що в даний час запаси компонентів крові усіх груп і резусів є дуже важливими. "В умовах воєнного стану стале забезпечення донорською кров’ю та її компонентами є однією з умов обороноздатності країни та запорукою її національної безпеки", – зазначили в МОЗ.

Де можна здавати кров

В Україні працює майже три сотні медичних закладів, де можна здати кров. Кожен може обрати найближчий. У міністерстві нагадали, щоб стати донором, необхідно зателефонувати до найближчого центру крові. Медики запропонують для здавання крові день і час, а також розкажуть про підготовку до донорства. Після ухвалення нового законодавства це можна зробити без прив’язки до місця реєстрації і без пред‘явлення паспорту.

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