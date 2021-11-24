Реєстр дозволить, зокрема, забезпечуватиме повну простежуваність руху донорської крові.

Кабінет міністрів України затвердив порядок роботи Національного реєстру донорів крові та її компонентів.

Постанову "Про деякі питання функціонування Національного реєстру донорів крові та компонентів крові, а також осіб, яким заборонено виконувати донорську функцію в електронній системі охорони здоров'я" ухвалили в середу, 24 листопада, повідомляється на "Урядовому порталі".

"Постанова покликана посилити гарантовані державою безпеку та якість донорської крові та компонентів крові, безпеку донорів та реципієнтів, а також осіб, яким заборонено виконувати донорську функцію, за допомогою Національного реєстру донорів крові та компонентів крові, який становитиме частину електронної системи охорони здоров'я", - йдеться в повідомленні.

В уряді зазначають, що реєстр

забезпечуватиме безпеку донора шляхом обліку даних про його медичний огляд, допуск чи відсторонення від донації, здійснені донації та можливі ускладнення, пов’язані з донацією;

забезпечуватиме повну простежуваність руху донорської крові та компонентів крові від донора до реципієнта "від вени до вени";

дозволить в автоматичному режимі підрахувати кількість донацій, що буде підставою для присвоєння донору статусу "Почесний донор України".

Читайте такожВ Україні підвищили тарифи на пересадку серця та легеньУ реєстрі обліковуватимуться результати як медичного огляду донорів перед донацією, так і результати тестувань крові на маркери інфекцій, що передаються з кров'ю, визначення групової та резус-належності та інших імуногематологічних досліджень, лабораторного контролю якості компонентів крові, дозволених до використання з лікувальною метою, ідентифікуючи кожного реципієнта та обліковуючи записи щодо виникнення несприятливих реакцій.

Відповідальність за створення та функціонування Реєстру покладається на Міністерство охорони здоров'я й Національну службу здоров'я.

Раніше УНІАН писав, як стати донором крові та чому це корисно для здоров'я.

Торік Верховна Рада України ухвалила закон про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові.

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Автор: Катерина Комолова