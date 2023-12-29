Вони попередили, що далеко не всі низьковуглеводні дієти є ефективними, а деякі навіть провокують набір ваги.

Не всі модні низьковуглеводні дієти однаково корисні, коли справа стосується підтримки ваги. Деякі з них можуть навіть спровокувати набір кількох кілограмів, йдеться в новому дослідженні Гарварду.

Згідно з результатами, люди, які дотримуються низьковуглеводної дієти з упором на рослинні білки і корисні жири, мають більше шансів стримати зайву вагу в перспективі, ніж ті, хто дотримується низьковуглеводної дієти, що складається в основному з м'яса і шкідливих жирів, пише New York Post.

В ході дослідження вчені з'ясували, що здорові люди, які сидять на низьковуглеводній дієті, втратили в середньому 4,9 фунта за чотири роки, в той час як ті, хто сидять на інших низьковуглеводних дієтах додали у вазі за цей час.

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"Ключовим висновком тут є те, що не всі дієти з низьким вмістом вуглеводів однакові, коли мова йде про контроль ваги в довгостроковій перспективі", - пояснив старший автор дослідження Ци Сун.

Інші новини про дієти

Однією з найпопулярніших і ефективних дій є середземноморська дієта. Її рекомендують як лікарі, так і дієологи. Вони відзначають, що ця дієта добре показує себе не тільки в боротьбі із зайвою вагою, але і в правильному харчуванні.

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