В цілому для ефективної і безболісної втрати ваги фахівці рекомендують побільше вживати клітковини.

Клітковина - це справжня магія, коли мова йде про підтримку ефективної роботи тіла. Вона допомагає підтримувати здорову вагу і знижує ймовірність виникнення серцево-судинних захворювань, діабету, холестерину і деяких видів раку.

Ось чому, на думку дієтологів, важливо знати найкращу їжу з високим вмістом клітковини для схуднення, пише Eatthis. Фахівці відзначили, що людина може отримати необхідну кількість клітковини на сніданок, обід і вечерю з різноманітних смачних продуктів.

Експерти рекомендують продукти з високим вмістом клітковини, такі як темно-синя квасоля, гарбуз, насіння чіа, насіння граната, яблука, сушений інжир тощо, як частину збалансованої та здорової дієти. Однак, щоб схуднути, дієтологи порадили звернути увагу на деякі інші продукти.

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Члени медичної експертної ради віддали перше місце фісташкам, як продукту з високим вмістом клітковини для схуднення. "Коли справа доходить до схуднення, чарівне поєднання - це вживання клітковини та білка", - пояснюють вони та додають, що у фісташках є обидва компоненти. "Клітковина і білок працюють в тандемі, щоб ви відчували себе ситими. Швидко ви не зголоднієте і не будете переїдати, як ви це робите з багатьма іншими продуктами, які просто багаті клітковиною, але не містять білка", - відзначили фахівці.

Одна чашка фісташок (123 грами) містить 13 грамів клітковини і 25 грамів білка - ідеальне поєднання для схуднення.

Крім того, фісташки багаті антиоксидантами, що дуже важливо, оскільки запалення ускладнює втрату ваги.

Рекомендації фахівців по дієтах

Багато світових вчених і дієтологів рекомендують застосовувати середземноморську дієту. Вона допомагає не тільки відчувати себе здоровим, але і тримати вагу під контролем. Справа в тому, що ця дієта включає дуже корисні продукти - рибу, оливкову олію, багато різноманітних фруктів і овочів.

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