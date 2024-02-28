На програму планують витратити 750 мільйонів гривень.

В Україні запустили пілотний проект, який дозволить ветеранам війни безкоштовно отримати послуги із зубопротезування.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму офіційному Telegram-каналі. Послуги будуть доступні учасникам бойових дій, людям, які отримали інвалідність через війну, і деяким категоріям військовослужбовців. Зазначається, що протезування зубів можна буде зробити в лікарнях, незалежно від їхньої форми власності.

Шмигаль зазначив, що держава компенсує медичним закладам витрати на лікування через Національну службу здоровʼя України (НСЗУ). Загалом на цю програму планують витрати 750 мільйонів гривень.

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Інші пільги для військових:

Як повідомляв УНІАН, раніше у Верховній Раді України зареєстрували законопроект, яким пропонується встановити нові пільги та доплати військовим.

Зокрема, в цьому документі йдеться про додаткові виплати за знищену та взяту в полон техніку російських військ. Також певним категоріям захисників України хочуть надати право на кредит для відкриття бізнесу зі ставкою до 5%, право на іпотеку на житло під 3% та право на пільгове розмитнення автомобілів.

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