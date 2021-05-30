Людям не можна виходити на вулицю, навчання у школах припиняється, зачинені стадіони, оптові ринки, розважальні заклади.

На території китайського мегаполіса Гуанчжоу запровадили карантин для стримування спалаху COVID-19.

Жителям п'яти вулиць у районі Лівань заборонено залишати будинки, пише Bloomberg. Винятки стосуються деяких членів сім'ї, які купують предмети першої необхідності.

Крім того, влада наказала всім школам Ліваня, а також деяких інших районів міста призупинити більшість очних уроків. Закриті стадіони, оптові ринки та розважальні заклади, їсти в ресторанах заборонено.

Гуанчжоу почав вводити обмежувальні заходи з 21 травня, коли в місті стали з'являтися підтверджені випадки захворювання, зокрема й у безсимптомній формі.

Коронавірус у Китаї

Поширення коронавірусної хвороби COVID-19 почалося наприкінці грудня 2019 року з міста Ухань в центральному Китаї. Проте вже до другої половини березня 2020 року зі спалахом інфекції в материковому Китаї, за повідомленнями влади, вдалося впоратися.

У кінці березня китайська влада зняла карантин у провінції Хубей і заявила про закінчення епідемії коронавірусу у країні.

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Переклад: Катерина Комолова