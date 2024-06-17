Утім, Китай у той час займався рівно тим самим.

Вакцини від коронавірусу врятували мільйони життів. Однак у розпал епідемії США і Китай вели дезінформаційну антивакцинальну кампанію. Метою було підірвати довіру до вакцини та засобів захисту від вірусу один одного, йдеться в результатах журналістського розслідування Reuters.

Журналісти опитали понад 25 нинішніх і колишніх чиновників США, військових підрядників, аналітиків соціальних медіа та академічних дослідників. Також розслідувачі вивчили щонайменше 300 Twitter-акаунтів, які брали участь в антищеплювальній кампанії з хештегом #Chinaangvirus ("Китай - це вірус").

"COVID прийшов із Китаю, і вакцина також прийшла з Китаю, не вірте Китаю", - ішлося в типовому повідомленні, що форсувалися в межах кампанії, яку запустив Пентагон. Також людей закликали не довіряти китайським засобам індивідуального захисту.

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Зазначається, що на початку 2020 року великі держави вступили в перегони за якнайшвидше створення вакцини від короновірусу. Китай і Росія схвалили свої вакцини вже влітку 2020 року, а західні компанії - тільки під кінець року. Це дало змогу Китаю швидко налагодити постачання своєї вакцини Sinovac за кордон.

Антивакцинальна кампанія Пентагону стартувала навесні 2020 року і зачепила Південно-Східну Азію, Центральну Азію і Близький Схід, куди Китай активно постачав засоби індивідуального захисту, а пізніше і вакцини.

Після того, як на посаду президента США в січні 2021 року вступив Джо Байден, уже навесні Білий дім заборонив Пентагону поширювати дезінформацію про вакцини країн-конкурентів. Також у Пентагоні розпочали внутрішнє розслідування.

Утім, журналісти зазначають, що Китай у той час займався рівно тим самим - поширював дезінформацію про США. Наприклад, китайські чиновники безпідставно стверджували, що коронавірус до Китаю міг завести якийсь американець, який відвідував місто Ухань для участі в міжнародних спортивних змаганнях. Також китайці форсували твердження, що вірус створили у військовій лабораторії в штаті Меріленд. Для поширення версії китайська розвідка також створювала підставні акаунти в соцмережах.

Останні новини про коронавірус

Як писав УНІАН, у травні цього року Росію накрила нова хвиля коронавірусу. Тижневе зростання захворюваності тоді становило близько 14%, а кількість госпіталізацій зростала на третину. Зростання госпіталізацій має місце в 55 суб'єктах РФ, захворюваності - у 53 регіонах.

Також ми розповідали, що нещодавно у світі з'явився новий варіант коронавірусу з оригінальною назвою - FliRT. Як зазначають науковці, ця назва використовується для опису цілого сімейства різних варіантів, які незалежно один від одного набули один і той самий набір мутацій. Усі вони є нащадками варіанту JN.1, який поширився у світі протягом останніх кількох місяців.

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