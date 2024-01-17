Вікова група, яка отримала найбільшу користь від вакцинації - це люди старше 80 років.

Вакцини проти COVID-19 врятували 1,4 млн життів в Європі, показало нове дослідження Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

Згідно з дослідженням, вакцини проти коронавірусу знизили смертність щонайменше на 57%, а це понад 1,4 млн врятованих життів на європейському континенті. "Ми постійно наголошували на важливості вакцин проти COVID-19, особливо для людей похилого віку та найбільш вразливих категорій населення. Дослідження підтверджує результати реалізації країнами цих рекомендацій. Докази незаперечні", - констатував Ханс Клюге, директор Європейського відділення ВООЗ.

Дослідження також виявило, що без вакцинації від коронавірусу померло б близько 4 млн людей. З початку пандемії в Європі було зареєстровано понад 277 млн підтверджених випадків захворювання і понад 2,5 млн летальних випадків.

Відео дня

"Сьогодні в Європі понад 1,4 млн осіб – більшість з них літні – насолоджуються життям зі своїми близькими, тому що прийняли життєво важливе рішення зробити щеплення від COVID-19... У цьому сила вакцин", - підкреслив Клюге.

У звіті за результатами дослідження зазначено, що кампанії вакцинації в країнах ЄС спочатку були націлені на групи ризику, такі як вагітні жінки, люди зі слабкою імунною системою та люди похилого віку. Таким чином, зафіксовано зниження смертності на 57% серед людей у віці 70-79 років і зниження смертності на 54% серед людей у віці 60-69 років. У доповіді також говориться, що смертність була на 52% нижчою у віковій групі від 50 до 59 років.

Вікова група, яка отримала найбільшу користь від вакцинації - це люди старше 80 років, де смертність знизилася на 62%.

Навіть для молодшого населення у віці від 25 до 49 років вакцини врятували життя: друга доза привела до зниження смертності на 48%, хоча використання другої та третьої ревакцинацій у цій групі становило лише 5%. "Іншими словами: навіть у цій групі без вакцинації кількість смертей була б майже вдвічі більшою", - йдеться у дослідженні.

Проте, за даними ВООЗ, в Європі все ще є COVID-19, і число випадків захворювання зростає.

"У міру того, як ми вчимося жити з COVID-19 та іншими респіраторними вірусами, для вразливих груп населення абсолютно необхідно своєчасно робити щеплення від цих захворювань", - підкреслив Клюге.

Вакцина від коронавірусу

Світ не був готовий до пандемії коронавірусу і ні в кого не було готової вакцини від цього захворювання. Після того, як ВООЗ оголосила на початку 2020 року пандемію COVID-19, провідні фармацевтичні компанії кинулися екстрено розробляти вакцину.

До початку літа 2020 року в ЄС з'явилася стратегія щодо вакцини з метою прискорити її виробництво і забезпечити справедливий розподіл. Перші щеплення були зроблені в кінці 2020 року.

Вас також можуть зацікавити новини: