Високе зростання захворювання на ковід зафіксовано в Москві.

На Російську Федерацію насувається нова хвиля коронавірусу. За останній тиждень чисельність хворих серйозно збільшилася.

Як повідомляє The Moscow Times, у РФ за минулий тиждень рівень захворюваності на коронавірус зріс на 14,7%, а кількість госпіталізацій збільшилася на 34,6%. За даними росЗМІ, в оперативному штабі по боротьбі з інфекцією розповіли, що зростання госпіталізацій відбувається у 55 суб'єктах РФ, захворюваності – у 53 регіонах.

За тиждень одужали 11 802 людини, заражених ковідом, що на 0,8% менше порівняно з показником попереднього тижня. ЗМІ уточнюють, що високе зростання захворювання на ковід зафіксовано в Москві – з 13 до 19 травня кількість хворих становила понад 1,9 тис. осіб, що на 54% більше, ніж тижнем раніше.

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Коронавірус у світі

Як зазначає Financial Times, нові варіанти коронавірусу SARS-CoV-2 почали поширюватися в усьому світі й викликають побоювання щодо літнього сплеску захворюваності, оскільки вірус мутує і загрожує колективному імунітету.

Зокрема, штам FLiRT було виявлено в березні, і він став домінуючим різновидом коронавірусу в США. За даними американських центрів з контролю і профілактики захворювань, з кінця квітня на FLiRT припадає понад 28% інфікованих.

"Проте з початку року кількість хворих у США впала майже до рекордно низького рівня. Експерти, опитані Financial Times, не очікують різкого зростання кількості госпіталізацій, але попереджають, що цей новий варіант вірусу може спровокувати літню хвилю захворюваності", – ідеться в повідомленні.

Вірусолог, професор молекулярної онкології Уорікського університету Лоуренс Янг припускає, що повторні щеплення можуть забезпечити захист, хоча б, від важких форм захворювання. Водночас професор відділення інфекційних захворювань у Медичному центрі Університету Вандербільта Вільям Шаффнер вважає, що вакцинація не гарантує захист від нових варіантів вірусу через мутацію антитіл.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, у Європі варіанти штаму FLiRT було виявлено в 14 країнах, а також в Ізраїлі. Європейський центр із профілактики та контролю захворювань заявив, що активність ковіду "залишається низькою" на всьому континенті, але в деяких "окремих країнах" спостерігається збільшення чисельності хворих.

Коронавірус: останні новини

Нагадаємо, у світі з'явився новий варіант коронавірусу з оригінальною назвою - FliRT. За даними Школи громадської охорони здоров'я Університету Джонса Гопкінса в США, цю назву використовують для опису цілого сімейства різних варіантів – включно з KP.2, JN.1.7 та будь-якими іншими варіантами, що починаються з KP або JN, – які незалежно один від одного набули одного й того самого набору мутацій.

Усі вони є нащадками варіанту JN.1, який поширився у світі протягом останніх кількох місяців.

Раніше стало відомо, що компанія AstraZeneca відкликає свою вакцину від COVID-19 у всьому світі. Це сталося після того, як суд визнав, що вакцина Covishield може викликати рідкісні побічні ефекти для здоров'я. Водночас офіційною причиною таких дій у компанії називають падіння попиту.

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