Симптоми цього варіанта не відрізняються від стандартних.

У світі з'явився новий варіант коронавірусу з оригінальною назвою - FliRT, повідомляє сайт Школи громадської охорони здоров'я Університету Джонса Гопкінса у США.

Як зазначають учені, ця назва використовується для опису цілого сімейства різних варіантів - включно з KP.2, JN.1.7 і будь-якими іншими варіантами, що починаються з KP або JN, - які незалежно один від одного набули одного і того самого набору мутацій. Усі вони є нащадками варіанту JN.1, який поширився у світі протягом останніх кількох місяців.

Чи є у людей, які нещодавно перехворіли на COVID, будь-який захист від зараження варіантами FLiRT?

Зазначається, що інфекція JN.1 має забезпечувати доволі надійний захист від усіх варіантів FLiRT, оскільки різниця між JN.1 і цими варіантами полягає лише в одній або двох амінокислотних змінах. Зараження варіантом, старішим за JN.1, з меншою ймовірністю забезпечить такий самий захист.

Відео дня

Наскільки добре працюють нинішні вакцини COVID-19 проти варіантів FLiRT?

У повідомленні наголошується, що дослідження з деякими новими варіантами ще не проводили, але, найімовірніше, захисна реакція буде дещо нижчою. Крім того, минуло вже кілька місяців відтоді, як багатьом людям дали останню дозу вакцини, а імунітет із часом слабшає.

Чи варто очікувати, що ці варіанти спричинять сплеск захворюваності цього літа?

Зазначається, що варіанти FLiRT посідають одне з перших місць у списку вірусів, які можуть спричинити чергову хвилю інфекцій. Водночас учені зазначають, що хоча, як і раніше, кількість випадків захворювання зростає і падає протягом року, проте зараз спостерігається набагато менша кількість випадків госпіталізації та смертей, ніж у перші кілька років пандемії.

Які симптоми і терміни передачі варіантів FLiRT?

Якщо говорити про симптоми, то, як зазначають дослідники, немає нічого нового або незвичайного в цих варіантах.

Період заразності для цих варіантів FLiRT залишається таким самим, як і для попередніх варіантів: після зараження може минути п'ять або більше днів, перш ніж у вас з'являться симптоми, хоча вони можуть проявитися і раніше. Ви заразні за один-два дні до появи симптомів і кілька днів після їх зникнення. Як і у випадку з попередніми варіантами, у деяких людей живий вірус може виявлятися протягом тижня після появи симптомів, а в деяких можуть виникнути повторні симптоми.

COVID-19 - новини

У вересні 2023 року новий субваріант коронавірусу JN. 1 виявили у США, згодом - в інших країнах світу, зокрема Індії, Китаї, Великій Британії. Станом на 5 січня 2024 року на JN.1 припало приблизно 62% усіх циркулюючих варіантів SARS-CoV-2. У січні цей штам з'явився і в Україні.

На початку травня компанія AstraZeneca заявила, що ініціювала вилучення своєї вакцини проти COVID-19 у всьому світі. Офіційною причиною таких дій у компанії називають падіння попиту. Однак раніше виробник ліків визнав у судових документах, що вакцина спричиняє рідкісні та небезпечні побічні ефекти для здоров'я.

Вас також можуть зацікавити новини: