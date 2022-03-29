Донором для дітей став 29-річний чоловік, який помер внаслідок інсульту.

У Львові провели трансплантацію серця та нирок евакуйованим з київського Охматдиту дітям. Донором став чоловік, який помер внаслідок інсульту.

Про це у Telegram повідомив мер Львову Андрій Садовий.

Трансплантацію провели фахівці Першого територіального медичного об’єднання. Операції зробили двом хлопчикам, яких з Охматдиту у Києві евакуювали до Львова.

"12-річний Юрко, родом з Житомирської області, три роки лікувався у Києві. Нирки у нього відмовили після того, як перехворів на ангіну. Відтоді хлопчик був на діалізі. 15-річний Ігор з Донеччини. З хворими нирками хлопець народився, лікування не допомагало, хвороба прогресувала. На діалізі був два роки. Останні пів року в Києві, до того - в Запоріжжі", - розповів Садовий.

Донором органів для евакуйованих дітей став 29-річний чоловік. Він помер внаслідок інсульту, врятувати його не вдалося. Згоду на трансплантацію дали рідні чоловіка.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Львові хірурги врятували чоловіка з допомогою доповненої реальності.

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