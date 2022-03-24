Операції були не звичайними – характер травм змусив хірургів вдатися до послуг іноземних колег.

До однієї з лікарень Львова госпіталізували чоловіка з важкою травмою – біля нього розірвався снаряд. Для його порятунку медики застосували пристрій доповненої реальності, яких в Україні лише чотири.

Як ідеться у повідомленні ЛОДА, незвичний характер травм змусив медиків звернутися до іноземних колег. Зробити це вдалося за допомогою пристрою доповненої реальності RealWear.

Пацієнт прибув зі столиці тиждень тому, його оперували двічі. На щастя, все пройшло чудово, медики спостерігають позитивну динаміку його реабілітації.

"У нього були пошкоджені осколками руки, гомілки тощо. Наші лікарі двічі прооперували чоловіка. На щастя, зараз ми спостерігаємо позитивну динаміку реабілітації, тобто загальний стан стабілізується", - розповіла лікарка-анестезіолог Леся Пелещак.

Лікарі запевнили, що апарат доповненої реальності – незамінний при операціях військових та консультаціях з іноземними колегами.

Сам пристрій, обладнаний потужною камерою з функцією зближення, двома мікрофонами, він кріпиться на голові у лікаря. Прилад під’єднується до інтернету та керується голосом. Залучати до консультації, що відбувається в режимі реального часу, можна людину у будь-якій точці світу. Єдина умова - наявність інтернету.

"Це унікальна річ, яка дає можливість в реальному часі з’єднати нас з колегами з усього світу, які нам можуть допомогти. Завдяки пристрою, вони бачать те ж саме, що ми, навіть у зближеному форматі. Водночас ми можемо отримувати рекомендації у момент операційного втручання, яку тактику слід обрати. Нову технологію вже опрацювали в країнах Скандинавії, але в Україні з таким приладом працюють вперше. Один такий апарат є у Львові, ще три – у Києві", - зазначив професор Львівського національного медичного університету Андрій Базилевич.

Довідка УНІАН. Пристрій доповненої реальності - це апарат першого покоління (HMT-1) американської компанії RealWear, який пройшов всі випробування та перевірений за останні 6 років в країнах Європи та США.

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