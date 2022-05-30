Необхідно мати тривалий і близький контакт із іншою людиною, зокрема із її виділеннями, кров'ю чи якимось іншим біологічним матеріалом.

У Міністерстві охорони здоров'я розповіли, як можна інфікуватися мавпячою віспою.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар Ігор Кузін в ефірі національного телемарафону.

За його словами, це захворювання передається від тварин до людей, однак останнім часом почастішали випадки передачі від людини до людини.

"Це не зовсім звично для цієї хвороби. Це захворювання, яким доволі важко інфікуватися. Для цього недостатньо буде поспілкуватися з людиною поруч чи потиснути їй руку, треба мати доволі тривалий контакт, тривалий і близький контакт як і з виділеннями цієї людини, з кров'ю чи якимось біологічним матеріалом", - розповів Кузін.

Він додав, що такий тип контакту зазвичай відбувається у побуті, а швидкість передачі цієї інфекції не є такою високою, як швидкість передачі, наприклад, COVID-19.

Головний санітарний лікар країни також додав, що мавпяча віспа рідко протікає у важкій формі.

"Ризики її епідемічного поширення для світу є мінімальними", - вважає він.

Довідка УНІАН. З початку травня у Європі та деяких країнах за її межами фіксують спалах мавпячої віспи. Щонайменше у дванадцяти країнах підтвердили понад 80 випадків захворювання. Серед них - США, Канада, Австралія, Іспанія, Португалія та Велика Британія. Всесвітня організація охорони здоров'я заявила про розслідування ще 50 можливих випадків і попередила, що їх, ймовірно, буде ще більше.

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