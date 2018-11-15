Знайдено новий спосіб передбачити передчасну смерть
Швидкість ходьби людини може вказати на ризик передчасної смерті.
Про це заявили вчені з Університету Південної Каліфорнії. Вони з'ясували, що чим швидший темп ходьби у людини, тим краще її здоров'я, повідомляє MedicalXpress.
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"Дійсно ймовірність швидкої смерті можна визначити за тим, настільки швидко йде людина", - заявила один з авторів роботи Христина Дієли-Конрайт.
За словами вчених, цей показник дозволяє оцінити стан нервової системи і розвитку серцево-судинних захворювань.
При цьому дослідники наголосили, що повільна хода не говорить про ризик швидкої смерті, вона вказує на приблизний біологічний вік людини: якщо хода людини сповільнюється, це вказує на появу проблем зі здоров'ям.
Раніше британські дослідники з'ясували, що ожиріння або недолік маси тіла може призвести до скорочення життя на чотири роки.