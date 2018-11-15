Знайдено новий спосіб передбачити передчасну смерть

Повільна хода не говорить про ризик передчасної смерті, вона вказує на приблизний біологічний вік людей.

Швидкість ходьби людини може вказати на ризик передчасної смерті.

Про це заявили вчені з Університету Південної Каліфорнії. Вони з'ясували, що чим швидший темп ходьби у людини, тим краще її здоров'я, повідомляє MedicalXpress.

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"Дійсно ймовірність швидкої смерті можна визначити за тим, настільки швидко йде людина", - заявила один з авторів роботи Христина Дієли-Конрайт.

За словами вчених, цей показник дозволяє оцінити стан нервової системи і розвитку серцево-судинних захворювань.

При цьому дослідники наголосили, що повільна хода не говорить про ризик швидкої смерті, вона вказує на приблизний біологічний вік людини: якщо хода людини сповільнюється, це вказує на появу проблем зі здоров'ям.

Раніше британські дослідники з'ясували, що ожиріння або недолік маси тіла може призвести до скорочення життя на чотири роки.