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Знайдено новий спосіб передбачити передчасну смерть

10:18, 15 листопада 2018
Зарубіжні новини
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Ілюстрація REUTERS

Про це заявили вчені з Університету Південної Каліфорнії. Вони з'ясували, що чим швидший темп ходьби у людини, тим краще її здоров'я, повідомляє MedicalXpress.

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"Дійсно ймовірність швидкої смерті можна визначити за тим, настільки швидко йде людина", - заявила один з авторів роботи Христина Дієли-Конрайт.

За словами вчених, цей показник дозволяє оцінити стан нервової системи і розвитку серцево-судинних захворювань.

При цьому дослідники наголосили, що повільна хода не говорить про ризик швидкої смерті, вона вказує на приблизний біологічний вік людини: якщо хода людини сповільнюється, це вказує на появу проблем зі здоров'ям.

Раніше британські дослідники з'ясували, що ожиріння або недолік маси тіла може призвести до скорочення життя на чотири роки.

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Теги: #смерть#вчені