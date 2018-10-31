Вчені заявили, що ожиріння та виснаження рівною мірою скорочують життя

Ризик смертельних хвороб зросте у випадку, якщо значення ІМТ вище норми, так і коли ІМТ нижче норми.

Ожиріння або недостатня маса тіла може призвести до скорочення життя на чотири роки, йдеться в дослідженні британських учених.

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Це одне з найбільш детальних досліджень, присвячених проблемі впливу надлишку або нестачі маси тіла на тривалість життя, передає Бі-бі-сі. Дослідження проводилося на основі даних майже 2 млн пацієнтів в Британії.

Згідно з його результатами, люди старші 40 років, індекс маси тіла яких знаходиться ближче до верхньої межі норми, в найменшій мірі схильні до ризику захворіти смертельною недугою.

Ті пацієнти, індекс маси тіла яких був ближчим до нижньої межі норми, були трохи більше схильні до ризику різних серйозних захворювань. Однак і ті, і інші, чий індекс маси тіла не виходив за межі норми, демонстрували помітно меншу схильність до різних захворювань і більш високий імунітет.

Індекс маси тіла (ІМТ) - величина, що дозволяє оцінити ступінь відповідності маси людини та її росту. Показник індексу маси тіла був розроблений в 1869 році бельгійським соціологом і статистиком Адольфом Кетле. ІМТ розраховується як відношення маси тіла в кілограмах до квадрату зросту в метрах.

"Здоровим значенням" індексу маси тіла вважаються цифри від 18,5 до 25. Інтерпретація показників ІМТ, рекомендована ВООЗ, не враховує стать і вік людини, проте відомо, що ІМТ у чоловіків вищий, ніж у жінок. Крім того, індекс маси тіла, як правило, у людей середнього віку вищий, ніж у молодих і літніх.

Багато лікарів вважають, що розрахунок ІМТ допомагає з високим ступенем точності визначити, чи є у людини ожиріння або дефіцит маси тіла.

Згідно з даними дослідників, тривалість життя чоловіків і жінок, що страждають ожирінням, коротша тривалості життя тих, у кого показник ІМТ у нормі, в середньому на 4,2 року у чоловіків і 3,5 року у жінок.

Тривалість життя тих, у кого спостерігається дефіцит маси тіла, виявляється коротшою на 4,3 року у чоловіків і на 4,5 роки у жінок, порівняно з тими, у кого ІМТ в межах норми.

Збільшення або значне зниження ІМТ позитивно корелює зі збільшенням вірогідності появи багатьох захворювань, які є основними причинами смертей - раку, захворювань серцево-судинної системи та інших. Також значення ІМТ вище або нижче норми говорить про підвищений ризик простудних захворювань.За словами автора дослідження Крішнан Бхаскаран, ризик смертельних хвороб зросте у випадку, якщо значення ІМТ вище норми, так і коли ІМТ нижче норми.

"Коли значення індексу маси тіла нижче 21, ми спостерігаємо більше смертей від різних захворювань - у порівнянні з випадками, коли ІМТ в нормі. Однак це може говорити і про те, що ІМТ нижче норми є симптомом серйозних проблем зі здоров'ям", - говорить Бхаскаран.

"Чим більша різниця між ІМТ конкретної людини і нормою, тим більший зв'язок між ризиком смерті і ожирінням або дефіцитом маси тіла", - каже вона.

За словами дослідника, навіть невелика різниця у вазі надає помітний вплив на здоров'я. Це вдалося зрозуміти завдяки масштабам дослідження і великій вибірці, підкреслює Крішнан Бхаскаран.

Однак Катаріна Кос, провідний лектор Ексетерського університету, читає курс про діабет та ожиріння, вважає, що за рідкісним винятком ІМТ є точним показником стану здоров'я. "Для більшості людей ІМТ - вірний показник", - говорить вона.

Як підкреслює Катаріна Кос, у дослідженні немає ніяких гучних відкриттів, проте воно говорить про одну важливу обставину: навіть незначне зниження ваги помітно поліпшить стан здоров'я людини, що страждає ожирінням. "Ми вже знаємо, як позитивно позначається на здоров'ї діабетика низькокалорійна дієта і зниження ваги", - говорить вона.

У публікації також йдеться, що зайві кілограми не такі небезпечні для літніх людей, як для молодих, оскільки в старості ці кілограми можна назвати "захисними". Ось з цим твердженням Катаріна Кос, яка вивчала вплив маси тіла на здоров'я 60-69-річних пацієнтів, вже не згодна. На її думку, тут могла закрастися помилка в інтерпретації статистичних даних. За словами Кос, зниження маси тіла у деяких літніх людей пов'язана зі шкідливими звичками - у першу чергу, з курінням, яка і провокує підвищений ризик захворювань і є причиною скорочення тривалості життя.