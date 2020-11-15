Нове відомство планують зробити незалежним від ВООЗ.

Єврокомісія (ЄК) хоче створити Європейський союз охорони здоров'я, який відстежуватиме розвиток інфекційних захворювань і в разі необхідності зможе оголосити надзвичайну ситуацію на рівні ЄС.

Про це повідомляє DW.

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"Мова йде про незалежність від Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ)", - заявила єврокомісар з питань охорони здоров'я Стелла Кіріакідес.

Крім того, в Брюсселі хочуть розширити повноваження структур, пов'язаних з питаннями охорони здоров'я. Так, Європейське агентство лікарських засобів повинно буде відповідати не тільки за допуск вакцин і медикаментів на ринок, а й відстежувати брак лікарських засобів або медобладнання в країнах ЄС і усувати її на ранніх етапах.

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Також ЄК хоче зміцнити Європейський центр профілактики та контролю захворювань у Стокгольмі. Надалі він зможе запитувати дані по конкретній країні й давати їй відповідні рекомендації. Наприклад, в питанні про використання захисних масок, про що раніше не могли домовитися протягом місяців.

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Автор: УНІАН