Єврокомісія (ЄК) хоче створити Європейський союз охорони здоров'я, який відстежуватиме розвиток інфекційних захворювань і в разі необхідності зможе оголосити надзвичайну ситуацію на рівні ЄС.
Про це повідомляє DW.
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"Мова йде про незалежність від Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ)", - заявила єврокомісар з питань охорони здоров'я Стелла Кіріакідес.
Крім того, в Брюсселі хочуть розширити повноваження структур, пов'язаних з питаннями охорони здоров'я. Так, Європейське агентство лікарських засобів повинно буде відповідати не тільки за допуск вакцин і медикаментів на ринок, а й відстежувати брак лікарських засобів або медобладнання в країнах ЄС і усувати її на ранніх етапах.
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Також ЄК хоче зміцнити Європейський центр профілактики та контролю захворювань у Стокгольмі. Надалі він зможе запитувати дані по конкретній країні й давати їй відповідні рекомендації. Наприклад, в питанні про використання захисних масок, про що раніше не могли домовитися протягом місяців.
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