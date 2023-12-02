Ця звичка допоможе вам відчути себе набагато молодшими, незалежно від дня народження.

Біологічний вік - це унікальний спосіб вимірювання організму, незалежно від фактичного року народження.

"Біологічний вік враховує різні біологічні та фізіологічні фактори розвитку, включаючи спосіб життя, генетику, харчування та захворювання", - пояснила доктор Сакеїта Кроудер, пише Parade.com

Фахівці відзначили, що адаптація деяких звичок може бути схожа на занурення в джерело молодості. Експерти стверджують, що регулярна фізична активність - це спосіб номер один відчувати себе краще і молодше. "Моя найбільша порада пацієнтам - займатися спортом щодня", - зазначив доктор Кеннет Консілья.

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При цьому фахівці відзначають, що фізична активність надає непомітний хвильовий вплив на спосіб життя, який також може знизити біологічний вік. "Люди, які щодня займаються фізичними вправами, як правило, їдять здоровішу їжу, п'ють більше води і краще сплять", - пояснив Консілья.

З цим погоджується інший експерт. "Фізичні вправи зміцнюють не тільки ваше тіло, але і розум", - сказав доктор Гері Смолл.

"Щоденна 30-хвилинна швидка прогулянка не тільки покращить здоров'я серця та зменшить ризик розвитку діабету та деяких видів раку, але й покращить когнітивне здоров'я та зменшить ризик хвороби Альцгеймера та деменції", - сказав він.

Також Смолл рекомендує середземноморську дієту. "Жири омега-3 з риби і горіхів знижують рівень запалення, що в іншому випадку збільшує ризик розвитку деменції і серцевих захворювань", - зазначив він і додав, що свіжі фрукти і овочі борються з віковим окислювальним стресом, який викликає знос клітин по всьому тілу.

Також фахівці радять управляти стресом. Можливо, ви чули, що стрес "дає вам сиве волосся" (ознака того, що стрес прискорює старіння). Експерти кажуть, що в цьому є частка правди.

"Хронічний стрес підвищує рівень кортизолу, який пошкоджує клітини мозку та серця", - пояснив Смолл.

Щоб заспокоїтися перед сном він радить не включати телевізор, а краще почитати книгу.

Крім того, постійний якісний сон покращує стан тіла і розуму і може вплинути на ваш біологічний вік. "Сон відновлює сили", - каже доктор Консілья. Він зазначив, що хороший якісний сон дуже важливий і краще спати не менше семи годин на добу.

Фізична активність для здоров'я

Вчені вже давно заявляють, що помірна фізична активність протягом дня дуже корисна. Вона благотворно впливає на загальний стан здоров'я людини і здатна загальмувати старіння.

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